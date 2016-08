Aparecen “políticos limpios de pecado”

Tal parece que la vieja frase de que los triunfos generan odios entre quienes sólo están preparados para la mediocridad, será la tónica que veremos en los siguientes días en las puertas del Palacio de Justicia, propiamente en la Corte Superior de Justicia del Cusco, ya que la gente que ahora dice ser pura, transparente y sobre todo limpia de todo pecado, es ahora la gente que está detrás de las manifestaciones de odio contra los magistrados de esta Corte de Justicia.

Si bien es cierto que la presunción de inocencia es una condición en la que todo ciudadano está estipulado, y hablamos de todo ciudadano, fuera de su situación efímera en la política o lo social, y hasta en lo económico, es una primera virtud que se deben de acoger todos los que estamos regidos por esta legislación, nos guste o disguste, lo cierto y real es que debemos obedecer esta normativa.

Pero hay excepciones a esta regla, pero generados por personas e individuos que sólo atribuyen que son los dueños de la verdad y que después de ellos no existe ninguna otra verdad, incluso en el atrevimiento máximo, como tratando de hacer consentir de que los demás somos ignorantes o no conocemos el pasado de sus atrevimientos, indican que los demás o al menos los que están en el poder, son los corruptos, ellos no, nunca y no lo volverán a hacer.

No se trata aquí de una defensa a Jorge Acurio en el Caso Judicial Calca, aquí tampoco se trata de sacar partido, aquí lo que se trata es de hacer respetar lo que hemos jurado hacer cumplir, el respeto a las normas y la democracia que nos lleva a realizarnos como personas, existirán y como existen personas que nunca perdonarán los éxitos de Acurio, así que nunca reconocerán lo que se hace hoy en día, sólo esperan como “Fariseos” cumplir sus propios conceptos y crucificar a cualquiera, no importando deshonrar, menos injuriar o tal vez mentir, con tal de llegar a un fin individualista como es acusar por acusar a una persona, no aplicando la inocencia hasta comprobarle lo contrario.

Lamentamos que cusqueños hoy no discutan sobre el ritmo y aceleración de debe tener el Cusco hacia el 2021, sino que están buscando que en dos o tres semanas más rueden cabezas, entonces se sentirán complacidos como la mujer que pidió la cabeza de Juan El Bautista en bandeja de plata, pero aquí es peor, porque parecen hienas y hasta animales de rapiña los que buscan sangre, carne y hasta vísceras para hacer escarnio de una persona o mejor aún de una autoridad.

Aquí lo que vemos y velaremos es que siempre la ley aunque dura sea la ley, aquí respaldaremos lo que los magistrados determinarán, sin presiones, sin hostigamientos y menos sin la crueldad con que quieren llevar viejas personas que ahora buscan ingresar a la vida política del Cusco, tanta inoportunidad es un abuso a la inteligencia cusqueña y de más de 30% de jóvenes. Alto a eso.