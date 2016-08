Definieron candidatos para Defensor del Pueblo

El nuevo Defensor del Pueblo será elegido entre los abogados Walter Gutiérrez, Enrique Mendoza y Samuel Abad, según lo acordado por la comisión especial del Congreso encargada de ese proceso, refirió la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Precisó que esta comisión especial cerró la nómina de propuestas con las tres candidaturas que serán sometidas al voto del pleno del Congreso el 1 de setiembre.

“De este jueves al próximo, que cae 1 de setiembre, ya tendríamos defensor del Pueblo. Acelerando los tiempos, hemos hecho que la comisión especial, con la junta de portavoces, tenga los nombres. A Dios gracias lo hemos conseguido”, agregó la parlamentaria fujimorista.

Salgado Rubianes señaló, en ese sentido, que este nuevo funcionario será elegido por el Congreso de la República “en el menor tiempo posible”.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, para la elección de Defensor del Pueblo se requiere de una votación calificada, equivalente a 87 votos.

De otro lado, el congresista Víctor Andrés García Belaunde detalló que Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados y ex presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético electoral fue propuesto por Acción Popular, mientras que Mendoza, ex titular Jurado Nacional de Elecciones y del Poder Judicial, fue invitado por Alianza para el Progreso.

Asimismo, la invitación a Samuel Abad, ex Defensor del Pueblo interino y experto en derecho constitucional y en derechos humanos, fue formulada por la bancada del Frente Amplio.

“Son tres personas de gran prestigio que han sido invitadas y la lista se ha cerrado el día de hoy”, manifestó el García Belaunde, al destacar la trayectoria “ampliamente conocida”, así como la buena imagen y la solvencia académica y moral de estos tres hombres de leyes.

