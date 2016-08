Ministerio de Salud inicia proceso para la compra de pastillas del día siguiente

“Somos respetuosos de las normas y vamos a cumplir con la orden que se nos ha dado y estamos trabajando para poner a disposición la anticoncepción de emergencia”, expresó.

Al culminar su presentación en la Comisión de Salud del Congreso, la ministra dio detalles a la prensa de las acciones que realiza su sector para acatar la orden emanada de un tribunal judicial.

Explicó que el Ministerio de Salud viene preparando la inclusión en las guías de orientación nacional el uso de la anticoncepción oral de emergencia.

Asimismo dijo que se está preparando el plan de entrenamiento de los profesionales que serán los encargados de la consejería para un uso adecuado de las AOE.

“El uso de la anticoncepción de emergencia, que se utiliza en casos de emergencia, por violación o cuando se rompe el cordón, requiere de consejería apropiada y los profesionales tienen que estar preparados para ello”, afirmó.

Agregó que también se ha iniciado el proceso para las compras de la anticoncepción de emergencia. García evitó dar detalles de la cantidad de AOE a comprar ni de los montos económicos que implicará la adquisición.

La ministra dijo que existen suficientes evidencias científicas que la AOE no es una píldora abortiva.

“Es una píldora antiovulatoria. Básicamente lo que hace es impedir que el ovario libere el óvulo; si no hay óvulo no hay concepción y sino hay concepción no hay aborto. Eso es una cuestión que debe quedar clara”, puntualizó.