Nueva versión de Ben Hur es un bodrio

La nueva versión de “Ben-Hur”, una millonaria epopeya producida por Paramount, se hundió en la taquilla norteamericana durante su fin de semana de estreno, según cifras publicadas el lunes por Exhibitor Relations.

El filme épico romano del director Timur Bekmambetov acumuló sólo 11,2 millones de dólares, con lo que se convirtió en una de las mayores producciones con escasa recaudación de la temporada, que ha visto fracasar otras cintas de grandes estudios.

La epopeya de 100 millones de dólares, protagonizada por Jack Huston, Toby Kebbell y Morgan Freeman, es la cuarta versión de cine de la novela de Lewis Wallace “Ben-Hur: A Tale of the Christ”, éxito en ventas en 1880, su año de edición.

“Escuadrón suicida”, protagonizado por Will Smith y Jared Leto, lideró la taquilla al sumar 20,9 millones de dólares en su tercera semana en las salas (acumula 262,4 millones), un éxito comercial pese a las malas críticas.

En su segunda semana consecutiva, “Sausage Party”, una comedia animada con Seth Rod en la voz principal, quedó en segundo lugar con 15,5 millones.

La comedia “War Dogs”, en la que Jonah Hill y Miles Teller encarnan a dos vendedores de armas, abrió en tercera posición con 14,7 millones, seguida de “Kubo and the Two Strings”, otro de los filmes de estreno que sumó 12,6 millones con una aventura fantástica en 3-D situada en Japón.

En quinto lugar se situó el remake de Disney “Mi amigo el dragón”, una historia originalmente lanzada en 1977 y que cuenta la historia de un niño huérfano y su amigo dragón, sacó a “Ben-Hur” de los primeros cinco con 11,3 millones acumulados.

A continuación las diez posiciones de la taquilla:

1. “Escuadrón suicida” (USD 20,9 millones)

2. “Sausage Party” (USD 15,5 millones)

3. “War Dogs” (USD 14,7 millones)

4. “Kubo and the Two Strings” (USD 12,6 millones)

5. “Mi amigo el dragón” (USD 11,3 millones)

6. “Ben-Hur” (USD 11,2 millones)

7. “Jason Bourne” (USD 8 millones)

8. “Bad Moms” (USD 7,9 millones)

9. “La vida secreta de mis mascotas” (USD 5,9 millones)

10. “Florence Foster Jenkins” (USD 4,4 millones)