POR EL DÍA DEL NIÑO UN CUENTO DE REGALO

En el Perú, el DÍA DEL NIÑO, se celebra el tercer domingo de agosto. Es un buen día para recordar la Carta de los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas el año 1959, teniendo presente que, todo niño tiene derecho a vivir en un ambiente de amor y comprensión, con seguridad, educación y cultura, para el desarrollo de su personalidad, con identidad cultural.

Celebrando este día, como regalo a todos ellos, les entregamos el cuento intitulado: “EL NIÑO DOCTORCITO DEL TEMPLO DE LA MERCED”, de nuestras tradiciones cusqueñas del Siglo XX.

Las manos maestras de don Natalicio Delgado, dieron forma y belleza al Niño que se encuentra dentro de una urna cercana a la puerta de ingreso del templo del Convento de la Merced del Cusco. El artista puso todo su empeño para dar vida a su obra maestra, logrando el misterio de la Luz en los ojos del Niño, pero a cambio se quedó ciego y así murió.

La tradición oral del siglo XX, cuenta que una mañana y muy temprano el fraile encargado de la limpieza del templo, se sorprendió al ver que la urna se encontraba vacía. Inmediatamente corrió a dar cuenta de este hecho al padre Prior, pero para mayor sorpresa, cuando retornaron vieron que el Niño se encontraba allí. Avergonzado el fraile de haber quedado como mentiroso ante el Prior, decidió en silencio hacer un “reglaje” o seguimiento al Niño, descubriendo que éste salía en las noches a la calle y retornaba en la madrugada. ¿Pero qué hacía trasnochando a tan corta edad?.

Las malas lenguas, que hay en todo pueblo chico que más parece infierno grande se encargaron de informar al fraile que vieron al Niño de los ojos pícaros y los rulos largos deambulando por los portales del centro de la ciudad, vendiendo chicles, caramelos y cigarrillos, junto con chicos palomillas, que la hipocresía de hoy, los ha bautizado piadosamente como “niños de la calle”.

Para colmo, la otra noche le volvieron a ver jugando tiros o “canillas”, donde le tocó perder y ganar sus primeras deudas. Es más, dicen que cansado se quedó a dormir con sus amigos, en una improvisada cama, encima de los kioscos para lustrar zapatos, ubicados en los portales del hotel “El Cuadro”, frente al templo de La Merced.

El fraile indignado por tan mal comportamiento, optó por reprender al Niño, enrostrándole su conducta, que además fue la causa para que el Prior ya no creyera en él.

Después de una larga y paciente espera, sentado en una de las bancas del templo, muy próxima a la urna y dormitando con un ojo, el frailecito vio regresar al Niño con las manos vacías. El encuentro entre ambos no pudo ser más agrio que un limón para preparar cebiche.

¿De dónde vienes y qué has hecho con el “mundo” que tenías en la mano?, pregunto el fraile.

“Lo perdí jugando, mis amigos me dijeron que antes no vieron un “q’ollo” tan pesado y tan raro” replicó el Niño.

“Te das cuenta lo que hiciste, perdiste el mundo, olvidando que tu irremediable destino es salvarlo” sentenció el fraile.

El Niño respondió: “cuando llegue el momento cumpliré con mi destino, por ahora seguiré junto a los niños pobres, y es más, cuando muera seguiré viviendo dentro de cada uno de ellos”.

Desde entonces, el fraile guardó el secreto, y aprendió que no hay que prejuzgar a nadie, porque “con la vara que mides serás medido”.

¿Pero qué pasó con el Niño?” Hoy se dedica a proteger a los niños y a recolectar juguetes en su urna para obsequiar a los que tienen menos. Sus devotos le llaman con cariño “Niño Doctorcito”.