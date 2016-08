Detectan graves irregularidades en restaurantes en distrito de Wanchaq

Personal de las divisiones de Fiscalización. Centro Médico y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Wanchaq, prosigue con las acciones de control e inspección para verificar las condiciones de atención al público en el expendio de alimentos. Estos operativos se realizan de forma inopinada con los siguientes resultados:

Chicharroneria El Rico Chanchito. de Av. Tomasa Tito Condemayta 1132, fueron decomisados tres kilos den carne de cerdo en estado de descomposición. Se dispuso decomisar una sartén por estar en malas condiciones para cocinar el tradicional chicharrón cusqueño, del mismo modo, fueron destruidos platos y bandejas que estaban en malas condiciones para atender al público. Se dispuso mejorar la presentación del personal que labora en la chicharronería, puesto que los trabajadores prestaban servicio sin carnet de Salubridad. También fueron notificados para mejorar la limpieza del local y el uso adecuado de las vajillas para atender a los comensales.

Pollería Etapoy. de Av.de la Cultura, B 26. En el local fueron sorprendidos trabajadores sin carnet de salubridad requisito indispensable para manipular los ingredientes en el preparación de los alimentos, se utilizaba una picadora de papas en malas condiciones totalmente oxidado, fueron requisados platos, vasos, jarras, cernidores en malas condiciones de uso.

Chifa Villa Woo, De Av., de la Cultura, (urb. Santa Mónica) el referido local no cuenta con Licencia de Funcionamiento tampoco con certificado de Defensa Civil. Los trabajadores del mencionado local comercial, manipulaban los ingredientes sin la indumentaria adecuada; Los productos utilizados para preparar los alimentos, fueron encontrados en el piso, sin el cuidado requerido. Del mismo modo se detectó una licuadora en mal estado de uso, asimismo se descubrió arroz, pollo y tallarín cocinado que era de un día anterior.

Restaurante Don Manolo de Av.de la Cultura 702. En este local, se detectó 07 sartenes platos, coladores recipientes en mal estado de uso. La limpieza del local requiere mejorar para atender al público. Los trabajadores no presentaron Certificado de Salubridad, tampoco, la Licencia de Funcionamiento y Certificado de Defensa Civil.

Polleria Bendita Gula. de Av de la Cultura, 101 el local funcionaba sin Licencia de Funcionamiento, tampoco certificado de Defensa Civil. Los trabajadores no utilizaban indumentaria adecuada para manipular los alimentos. Se requisaron una tabla de picar, sartenes en mal estado. Se recomendó mejorar la limpieza del local.

Estos establecimientos que expenden alimentos deben subsanar las irregularidades detectadas caso contrario serán clausurados según establece las Normas que dispone la Ley Orgánica de Municipalidades.