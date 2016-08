PPK anuncia que se solucionaron problemas en consorcio que construye Gasoducto del Sur

El Gobierno promoverá grandes proyectos que beneficiarán a la Macro Región Sur y darán prosperidad al Perú, sostuvo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien remarcó que seguirá trabajando con todos los gobernadores regionales del país.

“Vamos a promover los grandes proyectos que van a dar prosperidad a esta zona del Perú, de Sudamérica y del mundo”, expresó el mandatario al recordar que en el víspera supervisó la carretera binacional de Tacna, Collpa, La Paz, que unirá el Perú con Bolivia, la misma que estará terminada en marzo de 2018.

El presidente Kuczynski indicó que su administración cumplirá los compromisos asumidos con Tacna, como la cobertura de agua potable, tanto para la población como para la cabecera del desierto de Atacama, una zona que carece de este recurso hídrico.

De igual forma, señaló que se trabajará en el tema portuario que “solo puede ir adelante si hay un ferrocarril transoceánico en el sur del Perú”.

“Estamos en la Macro Región Sur, que solita se ha unido, esto no ha sido un esfuerzo de este gobierno o el anterior, es un esfuerzo de los gobernadores regionales, ya nos hemos reunido con ellos dos veces y debemos tener un plan para el sur, que incluye que todos los peruanos accedan a servicios básicos, lo que llamamos revolución social”, agregó.

Durante su discurso en la ceremonia por el 87 aniversario de reincorporación de la región Tacna al territorio nacional, dijo que se requiere impulsar un plan de conexiones para masificar el gas en Juliaca, Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua.

GASODUCTO YA

SUPERÓ PROBLEMAS

“Tenemos la buena noticia que hace dos días en Nueva York se pusieron de acuerdo los financistas y constructores del ducto de gas para que prosiga la construcción que ha estado frenada en los últimos meses, pero eso no es todo, le hemos pedido que se haga un plan de conexiones para masificar el gas en Juliaca, Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua”, refirió.

El jefe de Estado remarcó que los gobernadores regionales pueden encontrar en él “a un amigo que los recibirá en Palacio de Gobierno y que también viajará a las regiones”.

En ese contexto, adelantó que se reunirá en las próximas semanas con los Gobernadores Regionales de la Macro Región Norte, en Cajamarca, luego de su retorno de China.

“Este es un programa que no parará, vamos a estar trabajando y escuchando a todas las regiones con sus problemas y proyectos”, acotó.