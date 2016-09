Con el corazón henchido y aferrándose a las matemáticas Perú ganó a Ecuador

La selección Peruana logró vencer por 2-1 a Ecuador y sumó 7 puntos de los 24 posibles tras las primeras ocho fechas de las clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Los goles de la rojiblanca fueron de Christian Cueva (18’) y Renato Tapia (78’), mientras que Gabriel Achilier marcó el empate parcial para el ‘Tri’ a los 30’. El equipo de Ricardo Gareca la próxima fecha recibirá a Argentina.

Ecuador apeló a su juego físico y cometió muchas faltas a Paolo Guerrero y Christian Cueva, los más talentosos del equipo peruano. Esas constantes acciones de choque terminaron sacando del partido a Luis Abram por un corte en la cabeza tras impactar con Felipe Caicedo. En lugar del zaguero entró Miguel Araujo que ante todas las expectativas cumplió un partido correcto con las sedas nacionales.

Cueva no falló. Sacándose el estigma de la Copa América Centenario cuando perdió el penal clave ante Colombia en la tanda de los cuartos de final, Christian Cueva tomó la pelota y desde los doce pasos marcó el 1-0 para Perú.

Luego un centro de Miller Bolaños encontró a Gabriel Achilier, que minutos antes había propiciado el penal para Perú y colocaba el 1-1 parcial.

Los minutos pasaban y faltaba el último pase, pero una acción de centro de Christian Cueva con mala salida del portero Alexander Domínguez, le dejó el balón suelto a Renato Tapia en el área y el volante sacó un remate que hizo estallar al Nacional y a todo el país.

Perú no sale del noveno puesto, pero ahora tiene 7 puntos y está a 6 del quinto (Ecuador) y cuarto puesto (Colombia) que con 13 están por ahora en la zona de clasificación a Rusia 2018. Perú tendrá 2 disputas muy complicada en la jornada 9 y 10. Argentina llegará a Lima el 6 de octubre y el 11 del mismo mes, La Bicolor irá a Santiago a enfrentar a Chile.

LA VOZ DE CUEVA

El volante Christian Cueva, quien anotó uno de los goles peruanos frente a los ecuatorianos, aseguró que el triunfo le sirve para calmar el discreto momento de la rojiblanca y para refirmar su lucha por alcanzar uno de los cupos al Mundial Rusia 2018.

“Es una gran emoción porque necesitábamos un triunfo para tranquilizar un poco las cosas. A veces no se dan los resultados, pero esto es fútbol y vamos a pelear hasta el final”, manifestó el jugador del Sao Paulo de Brasil.

Cueva tuvo una aceptable actuación, pues fue uno de los que mejores jugó. Estuvo fino en los pases a profundidad y anotó el gol de penal que le permitió a la selección peruana aperturar el marcador. Reconoció que aún falta muchos puntos por disputar y nada está perdido para el combinado peruano.

“Falta mucho todavía y hay que tomar este resultado con mucha calma”, dijo Cueva, quien es uno de los altos valores.

PAOLO Y SU BRONCA

Tras el triunfo de 2-1 ante Ecuador, el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, dedicó el triunfo a todas aquellas personas que creen en el combinado rojiblanco, ya que hasta antes del cotejo de anoche llovieron muchas críticas por la derrota frente a los bolivianos en La Paz.

“Decirle a toda esta gente, agradecerle por el apoyo. Este triunfo es para todos los que creen, a pesar que hubo mucha gente reprochándonos, hasta serenezgos. Me emociona la fe de los niños, hay que seguir trabajando, estos tres puntos son importantes”.

Guerrero fue bien marcado durante el partido, pero su presencia jaló marca para que sus compañeros puedan penetrar al arco rival.

TAMBIÉN PPK

El jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski saludó el triunfo 2-1 de la selección peruana de fútbol frente a su similar de Ecuador, en el cotejo disputado esta noche en el Estadio Nacional, por las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. En la red social Twitter, el Mandatario escribió:

“Recuerden siempre hay que mantener viva la fe y la esperanza, y a la cancha entrar bailando y con alegría”. Previo al partido, el Presidente de la República visitó a los dirigidos por el técnico argentino Ricardo Gareca, que se encontraban concentrados en un hotel del distrito limeño de San Isidro.

Allí, Kuczynski les dejó un mensaje de aliento y se despidió con su característico baile que generó la algarabía de los presentes.