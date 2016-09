Paro en contra de creación de distrito de Chilloroya

Esta medida de lucha es convocada por el Frente Único de Defensa de los Intereses, federación de Campesinos, Liga Agraria de la Fartac, comunidades campesinas entre otras, quienes han ratificado su participación en esta jornada de lucha.

Al respecto el dirigente Enrique Meza Cereceda, presidente del Frente único de Defensa de los Intereses, informó que con la creación del nuevo distrito recortaría el territorio del distrito, por ello los promotores lo que buscan es fragmentar la delimitación territorial.

“Rechazamos la distritalización de la comunidad campesina de Chlloroya que, inconsultamente promueven un grupo de pobladores que tienen intereses netamente económicos, por ello exigimos el pronunciamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuando en el distrito promueve una serie de controversias y conflictos”, refirió.

El dirigente, señaló que la paralización será acatada en forma contundente por la población, además en esta lucha participarían los pobladores de los distritos vecinos como con Chamaca y Velille, que también serían los afectados con la creación del nuevo distrito.

En esta ocasión, también fustigó el accionar del consejero regional Walter Silva Guevara, a quien lo declararon como persona no grata, toda vez que desde el Gobierno Regional promueve sin tener un sustento legal, y otros que promueven este propósito.

“El pueblo de Livitaca, no permitirá la creación del distrito de Chilloroya, por ello hacemos el llamado a la PCM para que actúen con responsabilidad y no promueven los conflictos sociales”, culminó señalando el dirigente Enrique Meza.