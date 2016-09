UN DÍA MARCADO POR LA TRAGEDIA PERO TAMBIÉN DE UNIDAD DE UN PUEBLO MARCADO POR SU FE

María de los Angeles Espejo

Es cierto que lo perdido en el incendio de San Sebastián nos sobrepasa en todo sentido, las primeras evaluaciones se dieron en transcurrir del día que quedará marcado en la historia del Cusco y en la memoria de todos sus hijos.

El Ministro de Cultura Nieto, afirma que se una tragedia para la cultura del país y que se asumirán acciones inmediatas para levantar de las cenizas lo perdido, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura señala que son aproximadamente 9 lienzos invaluables de la escuela cusqueña y la totalidad de altar mayor se perdieron.

El Comité Distrital de Defensa Civil encabezada por el alcalde del distrito, confirma las terribles consecuencias y se determina la declaratoria en emergencia del Templo cuya infraestructura también ha quedado seriamente dañada por lo que se deberá realizar una evaluación totalmente detallada para su reparación.

Los datos, los números, los informes preliminares, coinciden como nunca con lo subjetivo, con el sentimiento de sebastianos y cusqueños: se ha perdido demasiado.

Sin embargo la población, demostrando esa capacidad de hacer funcionar el trabajo en equipo, es la que salvó lo mucho o poco del valioso tesoro, cultural y religioso del templo.

Mas de cuarenta bomberos con 7 unidades vehiculares, no solo de San Sebastián, sino de Cusco y San Jerónimo, trabajaron mano a mano con los centenares de hombres, mujeres, ancianos, niños que sin pensarlo dos veces ayudaron con lo que podían.

Muchos ingresaron arriesgando su integridad y tal vez su vida, para rescatar los cuadros, imágenes en bulto, entre ellas la imagen de San Sebastian, a quien vemos todos los años en la procesión del Corpus Cristi , su anda y otros objetos valiosos, pero también rescataron las bancas de madera donde seguramente en incontables oportunidades ocuparon para escuchar la misa de diario, la misa de domingo, aquella del bautizo, la del lejano matrimonio o el aniversario de los 50 años…

La población respondió al llamado, al tañir de las campanas y asumió con todo, una responsabilidad que en esos momentos, era suya, ante las ausencias de algunas autoridades o instituciones.

Muchos llegaron a la hora del lamento, del llanto, de las cenizas, pero en las varias horas que duró el siniestro, no hubo tiempo para las lágrimas y el pesar, primero había que conseguir agua de donde sea para poder abastecer a los bomberos que se quedaban con los tanques vacíos,

Aquellos caballeros del fuego que debían lanzar el agua sin la precisión que les daría, el contar con una escala telescópica que evitaría ese riesgo que corren al subirse al techo que se quema.

Aparecieron baldes, tinas, lavadores, grandes y pequeños para recoger el agua ya utilizada y volverla al gran depósito habilitado precisamente para abastecer los carros cisterna, otros se fueron a los riachuelos, algunos más, sacaron el agua que reservan en sus domicilios puesto que ya es costumbre que el distrito no tenga agua en horas de la noche.

Pasadas las 7:00 de la mañana, casi cinco horas después de iniciado el incendio, se logró vencerlo totalmente según dijo el jefe de la compañía de Bomberos del Cusco.

Recién en ese momento, se dio paso a la tristeza total, recién los pobladores cedieron al llanto, al dolor y a la total desolación en la que deja a los corazones de quienes siendo a o no, católicos sentían el orgullo de albergar una de las reliquias culturales reconocidas como patrimonio artístico cultural del país.

La desolación es la que se halla hoy, en aquel espacio que ocupó durante más de 400 años, el elegante y riquísimo retablo del altar mayor y las gigantescas pinturas de nuestro Diego Quispe Tito.

“Tenemos que ser fuertes y dejar el llanto de lado, mirar hacia adelante y trabajar de manera conjunta para levantar de sus cenizas a nuestro templo”, dijo un vecino, creo que coincidimos todos en eso.