Alcaldes demandan urgente sesión de Junta de Accionistas de SedaCusco

Esta demanda fue planteada por el Abg. Andmar Sicus Cahuana, Alcalde del distrito de San Sebastián, quién dijo que la empresa, en la actualidad tiene problemas en brindar el servicio las 24 horas del día, como se registra en su distrito donde suspenden el suministro.

“Para solucionar el problema en la empresa, se debe de convocar a sesión de junta general de accionistas para dilucidarlas, toda vez que el suministro de agua potable es deficiente, a la vez se debe plantear un proyecto integral para la captación de más agua para el pueblo”, refirió.

Reveló que en la actualidad la población cusqueña está creciendo y el Plan Maestro del Sistema Vilcanota ya no abastece a todo el Cusco, para ello se debe de trabajar para buscar más sistemas de captación para que el pueblo tenga el servicio las 24 horas del día.

“El pueblo del Cusco no puede estar sin suministro de agua en diferentes sectores, como sucede en mi distrito y a consecuencia de ello no se pudo atender la emergencia que se presentó la semana pasada con nuestra iglesia, esa política debe cambiar en SedaCusco”.

El alcalde sebastiano, demandó a sus colegas alcaldes que son parte integrante de la junta general de Accionistas de la empresa, a fin de que también sean partícipes en promover propuestas para la mayor captación de agua para el pueblo, ademas debe haber cambio de funcionarios.