Hospital Qhali Runa casi se incendia

El jueves de la semana pasada por causas que son materia de investigación se registró un amago de incendio en el hospital “Qhali Runa” que está en la zona de Huancaro, provocando gran susto entre los pacientes internados y el personal que labora en este nosocomio.

Este hecho fue confirmado por los representantes del nosocomio, como es Nicanor Mellado, quien señaló que fue un simple amago de incendio por un corte circuito que se registró por el calentamiento de uno de los calefactores, lo que provocó la oportuna intervención del personal y de los bomberos.

Este hecho, ha contaminado con humo todas las instalaciones afectando a todas las unidades médicas, lo que hace que el problema siempre se registre en todo momento, no solo en esta unidad sino en la mayoría, por lo que se gestiona para que se declare en emergencia.

“Estos problemas es de conocimiento de las autoridades regionales, por ello urge que se hagan las gestiones ante las instancias del Gobierno Central, para que declare en emergencia y se asuman las acciones oportunas, como son el mantenimiento correspondiente”, dijo

Nicanor Mellado, reconoció que el hospital de contingencia, cumplió su ciclo y se está forzando su funcionamiento mientras no se reinicien las obras del hospital Antonio Lorena el cual, por problemas administrativos no se reinician, por tanto el Qhali Runa debe recibir el mantenimiento permanente.