NADINE HEREDIA HABRÍA NEGOCIADO DIRECTAMENTE EL GASODUCTO DEL SUR

Pero esa no es la única versión que incrimina al exmandatario y su esposa, Nadine Heredia, en presuntas relaciones ilícitas con empresarios, sino que además se supo de un presunto colaborador eficaz del caso Gasoducto que despachan la fiscal Martha Salinas Cabala y Fernando Navia, de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, por los cargos de negociación incompatible y colusión en agravio del Estado. Esta versión se conoció a través de un informe brindado por Panorama de Panamericana Televisión, donde además se señala que no existiría el gas natural suficiente para abastecer el nuevo sistema.

Se trataría del colaborador eficaz TR-01-302FPCECF-2016 que señala que Nadine Heredia tuvo una participación activa desde el primer trimestre del 2012 en el rediseño del proyecto que inicialmente se llamaba Kuntur y que costaba 1,500 millones de dólares, y que todo ese monto lo iba a poner la empresa Odebrecht. Agrega el colaborador que ese proyecto fue comprado por Odebrecht a la empresa Conduit en el 2011, cuando Ollanta Humala asumía la Presidencia. Afirma que Heredia Alarcón empieza a planificar la variación del proyecto para que sea una obra cofinanciada entre el Estado y la empresa ganadora.

“Es a partir de 2012 que empiezan en ProInversión los estudios para el cambio de proyecto en el que se buscaba ampliar la capacidad del ducto para aumentar el costo del proyecto a pesar de que la señora Nadine Heredia sabía, en las reuniones sostenidas con la gente de ProInversión, que no había la cantidad suficiente de gas en la zona, no era viable pero lo llevaron adelante”, precisa el documento.

“En diciembre de 2012 la señora Nadine Heredia le pide a la bancada nacionalista que aprobara la Ley de Seguridad Energética porque esa ley era la base para modificar el proyecto inicial que se licitó en junio de 2014. En 2013 se realizaron los estudios del proyecto y se perfilaron las bases de la licitación que desde un comienzo estaban dirigidas a favorecer a la empresa Odebrecht”, prosigue el escrito.

En otro momento de su declaración dice: “Fue Jorge Barata quien coordinaba con la señora Nadine Heredia desde el año 2013 y era además la encargada de destrabar los obstáculos con el personal para el proyecto Gasoducto Sur Peruano en ProInversión”.

El colaborador eficaz recuerda que en octubre de 2013 Jorge Barata le pide a Nadine Heredia retrasar la licitación internacional por no estar preparados aún. La ex primera dama accede y lo logra, sin precisar si hizo las gestiones con el ministro de Energía y Minas de aquel entonces (Jorge Merino Tafur) o con el presidente de ProInversión.

Lo cierto es que varias veces se retrasó la licitación y la esposa de Ollanta Humala comentaba que no tenía problemas, pues despachaba con el ministro Merino Tafur en el mismo salón donde el jefe de Estado lo hacía.

Esto ocurría a finales de 2013 e inicios de 2014. Luego, ya en febrero de 2014, según versión del mismo colaborador eficaz, Nadine Heredia propone otro ministro para la cartera de Energía y Minas, es decir a Eleodoro Mayorga. El mismo colaborador no recuerda si fue en marzo o abril de 2014 que, a pedido de Jorge Barata, se cambia al presidente del comité encargado del Gasoducto Sur Peruano en ProInversión, ubicando en el sillón a Edgar Ramírez Cadenillas, quien gozaba de la confianza de Odebrecht.

Ya a finales de 2014 las reuniones entre Nadine Heredia, Ramírez Cadenillas, Jorge Barata y el ministro Mayorga eran frecuentes pues no tomaron en cuenta que para la licitación se presentó una segunda empresa a la que buscaban eliminar del concurso.

VERSIÓN

CORROBORADA

De otro lado en versión que recoge el diario Expreso se precisa que en su declaración, el colaborador eficaz TR-01-302FPCECF-2016 señala que todo lo que dice es cierto por la sencilla razón de que estaba presente en las conversaciones y reuniones que sostenía la ex primera dama desde el 2006 hasta el 2013. Reitera que hubo por lo menos seis reuniones en las que estaban presentes Ollanta Humala, su esposa, Martín Belaunde Lossio y el empresario Jorge Barata.

“Tengo conocimiento que la señora Teresa Hokama Kuwae ha tenido varias reuniones durante 2013 y 2014 con miembros del Comité para adecuar las bases de la licitación a favor de Odebrecht, esto antes del otorgamiento de la buena pro del proyecto Gasoducto Sur Peruano…”.

“También debo señalar que la propuesta de la designación de un miembro del Comité, esto es, de la señora María del Rosario Patiño en el 2013 fue por parte de la señora Nadine Heredia, siendo que la misma señora me lo cuenta, era sus ojos y oídos dentro del Comité”, subraya.