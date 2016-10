Chlimpler dejaría el cargo sí fiscalía formaliza acusación

El nuevo miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), José Chlimper, dejaría el cargo en caso de que la investigación preliminar sobre él pase a una acusación fiscal y un proceso judicial, sostuvo la legisladora de Fuerza Popular Úrsula Letona.

“Estamos seguros de que el tema se va a archivar, pero en caso de que no ocurra así y que la fiscal formalice la denuncia y se inicie un juicio oral, estoy segura de que él tomará la decisión que signifique lo mejor para el país”, manifestó la congresista. Sobre si eso significaría que dejaría el cargo, respondió: “Claro”.

Según afirmó, no hay elementos que puedan implicarlo en un juicio y los cuestionamientos sobre su designación no son técnicos, sino de idoneidad moral, algo que, aseguró, Chlimper posee junto con experiencia y formación.

“Creemos que el tema será esclarecido y ni siquiera va a haber una acusación fiscal”, añadió al estimar que Chlimper cumplirá una excelente labor.

La parlamentaria recordó que se trata del secretario general de Fuerza Popular, en quien creen y a quien, remarcó, le han ratificado su confianza.

Asimismo, defendió la elección de Rafael Rey, propuesto por el APRA, y señaló que nadie puede dudar de sus cualidades personales y académicas, así como de su capacidad e idoneidad moral y su actuación como ministro de Estado.

Respecto a las críticas de bancadas a la elección de los miembros del BCR, descartó que haya habido premura, pues su agrupación presentó a sus candidatos hace una semana, y afirmó que el Frente Amplio tuvo la oportunidad de hacer una proposición, pero la realizó tardíamente.

A su juicio, el Frente Amplio debe dedicarse a trabajar para tener mayor cantidad de votos y pidió una mayor apertura en las discusiones.

Letona se mostró a favor de que la elección de directores del BCR sea un proceso reglado, a fin de evitar suspicacias y maltratos a los aspirantes.