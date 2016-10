Ministra del Ambiente tiene confianza en solución a problemas en Las Bambas

“Debo reconocer que la población se ha abierto al diálogo y eso es muy importante, porque creo que para mirar hacia adelante necesitamos que el Estado dialogue directamente con la población”, manifestó.

En ese sentido, señaló que la presencia en la zona por parte del primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, fue una señal “importantísima” para reconstruir y restablecer la confianza”.

Galarza refirió que la presente gestión gubernamental heredó una serie de conflictos ambientales, que, en el fondo, son producto “de una ausencia del Estado” sobre todo en los servicios básicos para las poblaciones.

“Pero también que tiene que ver con un tratamiento que ha sido poco responsable en la atención de los compromisos de las diversas mesas de diálogo, que realmente no se han llevado a cabo y muchos no se podrán llevar a cabo porque no tienen financiamiento”, añadió.

La ministra agregó que, ante esta situación, el Poder Ejecutivo está “tomando el toro por las astas” y proponiendo una propuesta de trabajar en un plan de desarrollo de las poblaciones cercanas a un proyecto minero.

“Ello supone no solo ver el conflicto ahora, sino ver cómo será esta relación entre las empresas, las industrias extractivas y la población local y creo que eso es muy importante”, puntualizó.