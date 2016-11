“Contrato del aeropuerto de Chinchero está mal diseñado, es complejo y engorroso”

El Ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra en los últimos días ha “soltado de a poco”, los problemas para nada sencillos de resolver, que presenta el proyecto tan anhelado por los cusqueños.

¿Volveríamos a empezar de nuevo después de 40 años de espera?, fue la pregunta que denotaba asombro y preocupación por parte de uno de los periodistas que entrevistaba al funcionario de gobierno en un medio de alcance nacional, interrogante que recoge la parte más delicada y preocupante de lo manifestado sobre el proyecto.

Y es que el ministro señaló que se está a la espera de una respuesta de Contraloría General, para determinar si continúa el proyecto o se resuelve el contrato para realizar nuevamente una licitación, es decir empezar de cero.

“Este costo financiero lo hemos consultado con Contraloría, si esta entidad dice que no se le reconoce este costo financiero, el proyecto tendrá que empezar de nuevo”, dijo.

La explicación del problema es que Kuntur Wasi pretende que el Estado peruano le pague los intereses de los 265 millones que estarían listos para iniciar el proceso de construcción de la obra, es decir en tanto se efectúan los trabajos de movimiento de tierras en los dos años programados para ello, el dinero que el concesionario tiene estará en los bancos y por estar “guardado” en los bancos, el Perú debe pagar a la empresa los intereses.

“A partir del tercer año el contratista tiene que ejecutar la construcción del aeropuerto propiamente dicho, es decir obras como la pista, terminal de pasajeros etc. El consorcio ganador dijo que lo hará con 265 millones de soles, el que quedó en segundo lugar ofreció más de 400 millones, luego el contratista ganador ratifica que lo hará por ese monto, pero indica que la espera para iniciar su trabajo y tener que poner los 265 millones en un fideicomiso que existe ahora, hay un costo financiero que debe reconocer el Estado, es decir el interés”, dijo.

En el tema tanto Ositran como el MTC e inclusive Contraloría General de la República ya se habrián pronunciaron a favor, sin embargo el porcentaje del interés tendría que ser determinado por una instancia imparcial e internacional.

“Según Contraloría, no hay forma de determinar que estos costos financieros estén incluidos en los 265 millones, pero que sí corresponde, será entonces un organismo multilateral el que se pronuncie al respecto”, dijo.

Lógicamente el pago de este interés, que no queda claro en el contrato, le costará al Estado Peruano varios millones más (de intereses), tantos que el Ministro no pudo señalar una cifra certera.

“Este contrato está mal diseñado, es muy complejo, los conceptos y términos son muy enredados, todos los técnicos de las entidades que lo vienen revisando han señalado que es confuso y enredado”, dijo el ministro.

Si bien existe la disposición para que el Estado asuma este costo financiero, el problema estaría en que no se descarta que el proyecto alcance los 400 millones que fue la cifra ofrecida por el segundo postor en el proceso de licitación, de ocurrir ello habría verdaderos problemas.

Estas preocupantes declaraciones las dio el Ministro Vizcarra a pocos días de señalar tajantemente que si no se procede a la adquisición de los terrenos destinados a la zona de amortiguamiento, el proyecto no puede iniciarse.

Lo cierto es entonces que no fue exacto cuando se informó sobre la suscripción de una adenda y el destrabe del proyecto, si no se ha llegado a una decisión sobre el financiamiento, sencillamente no se ha procedido al cierre financiero tal y como se nos señaló el Presidente PPK, el propio ministro y la viceministra de transportes.

POSICIÓN DE KUNTUR WASI

José Carlos Balta del Río gerente de Kuntur Wasi, ha señalado sobre el tema del reconocimiento de los “costos financieros no significa que el proyecto tenga un costo mayor al previsto originalmente”.

La empresa explicó que la Contraloría recomendó negociar con la empresa la tasa de cierre financiero del Pago por Avance de Obra (PAO) “buscando un mejor resultado que el propuesto, sin afectar el equilibrio financiero del proyecto”, según informe el diario Gestión.

“No se rompe el equilibrio económico financiero del proyecto, es decir no significa un costo mayor al fisco”, señaló Balta del Río señalando que no es cierto que se planteó una tasa del 21% (frente al 9%), sino que, como parte de la propuesta, planteó más bien una tasa inferior al 9%.

El ejecutivo agrega que debido a que se ha incorporado esa propuesta, atendiendo a la solicitud de Contraloría, es que la empresa está presentando una propuesta de adenda a su contrato de concesión, la cual entregó al Estado el último viernes.

La actitud es la misma de cuando el representante de la empresa Kuntur Wasi, aseguraba que todo estaba bien y que la propuesta de cierre financiero de la empresa “no requería modificar el contrato”.

Hoy acepta que sí, se tiene que modificar este documento pero se dice “que no hay incremento alguno en el monto que debe invertir el gobierno”, es decir acá no pasa nada.

Lamentablemente sí está pasando, porque los problemas del financiamiento de la obra no empezaron ayer o la semana pasada, o con este nuevo gobierno, vienen desde inicios de año y con la anterior gestión.

En marzo de este año ya se conocían los problemas de financiamiento de la empresa, y las idas y venidas sobre el contrato con el gobierno de turno en el modo de financiamiento, ya habían empezado.

“Andino Investment Holding (AIH), el principal accionista de Kuntur Wasi —concesionario del proyecto—, atraviesa por su peor momento financiero. El año pasado cerró con pérdidas por S/.7.8 millones y Fitch le quitó el grado de inversión al bono que emitió en el 2013 por US$115 millones. Ahora necesita financiar Chinchero y el mercado le exigirá mayores garantías. Su opción es que el Estado lo respalde con un modelo que le permita levantar capital mientras construye el proyecto”, era lo que se informaba en Perú 21 a inicios de marzo de este año.

Las cosas no estaban encarrilladas, al punto que Ollanta Humala desde Cusco no descartó la posibilidad de resolver el contrato.

Son más de 8 meses de estancamiento del proyecto, y con un poco de lógica y sentido común la pregunta es ¿si no hay mayores problemas, porque el gobierno no puede asumir una decisión en todo este tiempo?.

HOY CONGRESISTA OCHOA SE REUNIRÁ CON VICEMINISTRA

Para tener la información detallada y fundamentalmente conocer la posición que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hoy a primera hora el congresista Edgar Ochoa estará sosteniendo una reunión con la viceministra de Transportes Fiorella Molinelli