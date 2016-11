“Licencia para hotel en calle Saphy fue entregada cuando ya estaba alcalde Carlos Moscoso”

El economista Fernando Palma gerente general de la Municipalidad Provincial del Cusco durante la gestión de Luis Arturo Flores, salió a responder sobre las acusaciones que recaen contra la ex autoridad y sus funcionarios en relación a la licencia otorgada al hotel de Shapy el último día de esta gestión.

En ese sentido, el ex funcionario dijo que esta licencia otorgada el 29 de diciembre del 2014 no es la licencia de ejecución de obra, sino una licencia de ampliación de obra para un lote que se halla al lado del lote principal donde está el conflicto de alturas.

“Es una licencia que determina ampliar la obra hacia otro lote, con una casa de dos pisos”, dijo el ex funcionario.

Esto significa que la “ampliación” otorgada no es para incrementar el número de pisos o la volumetría, sino para utilizar otro lote contiguo, “sin ampliación o mayores metrados en cuanto a infraestructura y techos”.

“Todo el proyecto estaba ya aprobado con la licencia del 2010”, dijo al tiempo de revelar también que el documento se firmó el 29 de diciembre, pero fue entregado a la empresa el 15 de enero, es decir durante la gestión del actual alcalde Carlos Moscoso.

Asimismo explicó que el primer documento para la obra, se presenta en agosto del 2008. “En setiembre empiezan a tramitar en el ex INC el anteproyecto, este proyecto es evaluado por la comisión técnica de la dirección nacional de esta entidad, se demoran hasta el 2010 año en el que se aprueba el proyecto de arquitectura.

“El 2010 se aprueba el proyecto de arquitectura y se emite la resolución directoral 252, en este proyecto se ve el bloque uno, dos, tres, cuatro, cinco, primer y segundo sótanos”, dijo.

Para la aprobación del proyecto se realizan trabajos de monitoreo arqueológico, de prospección arqueológica, antes de emitir la resolución definitiva se aprueban 11 resoluciones directorales y una viceministerial.

“Luego de esta aprobación recién ingresa a la Municipalidad en julio del 2010 y se le exigen los parámetros a pesar de la emisión de una Ley que retira los parámetros urbanísticos por lo que se exigen estos parámetros a este proyecto”, dijo.

Al preguntársele sobre la firma de la licencia a finales de diciembre del 2014, el ex gerente señala que ni la autoridad municipal de ese entonces ni sus funcionarios intervienen en el proceso de aprobación.

“Porque el cinco de diciembre la comisión técnica emite el informe que declara conforme la solicitud, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo queda consentida y firme porque es acto administrativo de dicha comisión”, indicó.

Dijo que como gerente general no tenía conocimiento de esta firma, sin embargo afirmó que el gerente no podía negarse a firmas un acto que estaba aprobado.

Asimismo recordó que colegios profesionales como el de Arquitectos, tuvieron la responsabilidad al interior de la comisión técnica evaluadora. “Por ejemplo en el caso del Colegio de Arquitectos, su decano era el actual regidor Darío Sosa, quien luego de una evaluación seguramente, determina a su representante”, sostuvo.