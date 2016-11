Organizadores del paro en Chamaca faltaron a la verdad en el conflicto con la mina Constancia

La instalación de la Mesa de Diálogo entre autoridades del Estado, gobiernos locales, los representantes del Frente Único de los Intereses de Chamaca (FUDICHA) y Hudbay Perú puso de manifiesto que el FUDICHA y el Comité de Lucha Antiminera habrían faltado a la verdad y manipulado al pueblo de Chamaca.

En un momento de la Mesa de Diálogo, Mauro Timoteo Castañeda, miembro del Comité de Lucha Antiminera, tomó la palabra y mostró un documento a las autoridades del Estado para demostrar los incumplimientos de Hudbay Perú en el distrito de Chamaca. Tras su exposición, Carlos Castro, representante de la minera, aclaró que la documentación mostrada no se trataba de un convenio, sino un borrador sin valor legal y sin ninguna firma por parte de la empresa Hudbay y el Municipio de Chamaca, lo cual fue corroborado en ese mismo acto por los representantes del Estado.

Esta situación tomó por sorpresa a los pobladores de Chamaca, pues ellos contaban con un documento apócrifo proporcionado por los organizadores del paro.

EL MUNICIPIO DE CHAMACA, EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA DEMORA

Por otra parte, este medio ha tenido acceso a varios documentos, así como a la denominada “Acta de acuerdos entre la Municipalidad Distrital de Chamaca y Hudbay Perú, correspondiente al año 2015” suscrita el 31 de marzo de 2016. Estos documentos demostrarían que el único responsable de las demoras en los proyectos sería la Municipalidad de Chamaca.

Según el acta, la obligación de Hudbay consiste en gestionar la participación de empresas privadas para el financiamiento de los proyectos, los cuales se pueden financiar a través del mecanismo de obras por impuesto u otros mecanismos. Mientras que la responsabilidad de la Municipalidad es acompañar en las gestiones de búsqueda de la entidad privada para el financiamiento de la ejecución y a la vez conseguir a la empresa que destinará los recursos para la ejecución de los proyectos mencionados.

Asimismo, según el numeral 2 del acta, la Municipalidad es la responsable de obtener la declaratoria de viabilidad de los proyectos ante las autoridades competentes y también es responsable de seleccionar al contratista para la ejecución de dichos proyectos.

Los pobladores que tomaron la mina Constancia argumentaron su actitud por incumplimientos concretos en tres proyectos relacionados con el sector salud, educación e infraestructura.

Tres proyectos paralizados por la gestión de la Municipalidad

En el caso del “Mejoramiento de la Carretera Maranniyuq Chamaca – Chumbivilcas – Cusco, según fuentes de la Municipalidad, se trata de un proyecto todavía en fase de idea, tal como se describe en el Acta de acuerdos. Es decir, la Municipalidad no ha cumplido con incluir dicho proyecto dentro del Plan Vial Nacional o Regional. Si la Municipalidad no ha cumplido con gestionar su viabilidad, no es posible que reciba financiamiento y que se pueda ejecutar. Este hecho habría sido comunicado por la minera a la Municipalidad en un oficio del mes de octubre de 2016.

El otro proyecto que fue motivo de la toma de Constancia, y que se comentó en la Mesa de Diálogo, está relacionado con la reducción de la desnutrición crónica de gestantes y niños menores de 5 años en el distrito de Chamaca. Según información pública disponible en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Estado peruano, este proyecto tenía deficiencias que debían ser subsanadas por la Municipalidad, ante lo cual, recién el 25 de octubre de 2016 recibió la viabilidad de la misma Oficina de Promoción de Inversiones (OPI) de la Municipalidad de Chamaca. En otras palabras, la misma Municipalidad se demoró en dar viabilidad a su mismo proyecto.

El último proyecto que reclamaron los pobladores está vinculado con la mejora de la educación de los jóvenes de la zona a partir de la integración de las TIC en las instituciones de Chamaca. La Municipalidad del Distrito presentó el proyecto al Ministerio de Educación para que éste sea ejecutado con cargo a los recursos de dicho Ministerio, pero el proyecto fue desactivado por el mismo Ministerio debido a las múltiples observaciones que recibió, tal y como se acredita con el Oficio No. 5511-2016-EF/63.01.

Pese a lo anterior, y a manera de impulsar el proyecto, el 24 de octubre de 2016, Hudbay, la Municipalidad y la consultora Total Smart Learning suscribieron un contrato de prestación de servicios para elaborar el Estudio Definitivo del Proyecto. En este momento, el proyecto está en proceso de evaluación por parte del MINEDU para iniciar la gestión del financiamiento.

Se trata, por lo tanto, de diferentes hechos que demuestran que los pobladores de Chamaca han sido manipulados por su propia Municipalidad y por organizaciones (FUDICHA y Comité de Lucha Antiminera) a la que los pobladores confiaron su voluntad y su destino confiados de que luchaban por el interés colectivo de sus familias y del distrito