Trabajadores administrativos del sector Salud hoy inician huelga indefinida

Por mandato de la asamblea nacional de dirigentes delegados de todo el país, desde las cero de mañana martes 15 de noviembre los trabajadores administrativos del sector Salud agrupados en la FENUTSSA se declaran en huelga general indefinida.

Así lo dio a conocer el dirigente, Damazo Huillca, secretario de organización de la dirigencia nacional, quien dijo que las coordinaciones están adelantadas y la paralización será en forma contundente tras invocar a la población a su comprensión por ser justas sus reclamaciones.

“Los trabajadores administrativos de Salud, no estamos ajenos a la crisis que pasa el sector, por ello nosotros estamos luchando contra la red de corrupción en todo el país y exigimos cambios y mayor atención del gobierno a este sector”, señaló.

Más adelante indicó que la lucha será a nivel nacional, ante la no atención a nuestra demandas que en su momento fueron presentadas, por ello exigimos mayor presupuesto para atender a los hospitales que requieren un equipamiento, porque en muchos casos están por colapsar.

Incremento de salarios para todos los trabajadores y son los menos pagados a nivel nacional, además se declaran en lucha contra la insensibilidad de la actual ministra que no apertura la mesa de diálogo y otras.

Dámaso Huillca, anunció que en todo el país acatarán esta lucha más de 150 mil trabajadores de los cuales aglutina a profesionales, no profesionales entre otras, además anunció que para esta medida de fuerza se han establecido nuevas estrategias que se implementarán.

Finalmente anunció que en la base de Cusco, se tiene las coordinaciones con la dirigencia que tiene como secretario regional a Max Luna quien implementará las estrategias para esta acción de lucha, para ello se tuvo las coordinaciones para que el paro indefinido sea contundente.