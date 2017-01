Keiko Fujimori y Toledo se pronunciaron ayer

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró como un “agravió” para el país que las empresas implicadas en el pago de “coimas” a funcionarios públicos sigan operando o vendiendo sus activos, por lo que exhortó al jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, ser “más proactivo”.

“Señor presidente no permita usted como jefe de Estado y dentro del marco de sus competencias, que empresas comprendidas en actos de corrupción y en la entrega de coimas sigan operando o vendiendo sus activos, o lo que es peor, que pretendan participar en nuevas concesiones, eso es un agravio al Perú que consideró inaceptable”, afirmó.

También solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público que actué con la celeridad que el caso amerita y a tomar las medidas que correspondan ante la existencia de pruebas concretas que involucran a altos funcionarios en actos de corrupción.

“En Colombia, por ejemplo, ya hay detenciones del mundo político lo que demuestra acciones específicas más allá del discurso y la declaración público”, subrayó.

También calificó como “necesario” que los acuerdos se celebren – entre las instancias judiciales con las empresas implicadas – se ajusten a las leyes vigentes. “También exhortamos a la fiscalía de la Nación a colaborar con el Congreso compartiendo la información que ya es pública en otros países”, arguyó.

TOLEDO DICE QUE NO FUGÓ

El expresidente, Alejandro Toledo se pronunció sobre los casos de corrupción de Odebrecht, Camargo Correa y otras empresas brasileñas y negó que haya fugado del Perú.

A través de un comunicado, publicado en su cuenta de Facebook, explicó que su viaje a Estados Unidos no responde a una fuga del país, sino a que labora en la Universidad de Stanford por más de 40 años mediante. “Hace más de cuarenta años que estoy dedicado a estas labores, además de dictar conferencias en el mundo. No es un trabajo conseguido hoy fruto de una inesperada invitación de un organismo internacional”, agregó.

Remarcó que estuvo en Perú diciembre por las fiestas navideñas y pasadas esas fechas retornó a su centro de trabajo para continuar con sus labores. “Por es falso que haya ‘fugado’ del país”, aseveró. Asimismo, dijo que siempre ha colaborado con la justicia e investigaciones congresales y que en el denominado “Caso Ecoteva” declaró más de una vez ante el Ministerio Público y el Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima.