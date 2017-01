SELECCIÓN PERUANA DE FÚTBOL BUSCARÁ CLASIFICARSE

La Selección Peruana buscará en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador la primera clasificación de su historia para el Mundial de la categoría, y para ello utilizará un equipo con jugadores con bagaje en su mayoría en la primera división peruana.

Para lograr su meta, el equipo dirigido por el argentino Fernando Nogara deberá primero clasificarse, por tercera vez seguida, a la fase final del torneo, donde estará en el grupo “B” junto a Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia.

En los torneos celebrados en Argentina, en 2013, y en Uruguay, en 2015, la Selección Peruana ocupó la quinta posición del hexagonal final, a un paso de la Copa del Mundo, y esta vez no quiere volver a quedarse con la miel en los labios.

Los peruanos se marcan este objetivo en Ecuador, precisamente el país que organizó hace diez años el Sudamericano Sub 17, el último torneo donde una Selección Peruana pudo clasificarse a un mundial de fútbol, incluido el equipo absoluto.

La base de la Selección Peruana está compuesta por jugadores de Sporting Cristal y San Martín, quienes aportan cinco futbolistas cada uno, seguidos de Universitario de Deportes, con cuatro, y Alianza Lima, con tres.

Destaca el delantero de San Martín Luis Iberico, de 18 años, quien fue el máximo goleador del Sudamericano Sub 15 de 2013, con siete tantos en seis partidos, y uno de los máximos artilleros del Sudamericano Sub 17 de 2015, con cuatro goles en sendos encuentros.