Señala Instituto de Investigaciones Etnoarqueológicas Antes de peatonalizar, desconcentrar casco monumental

El Lic. Salustio Armando Pinto Cabrera, Director del Instituto de Investigaciones Etnoarqueológicas del Cusco, identificado con el clamor y reclamación del vecindario del Casco monumental: San Cristóbal, San Blas, Santa Ana, San Pedro, vecinos de Montero, Cuesta Almirante, Suecia por cierre al tránsito vehicular de Plaza de Armas que contradice al “Año del Buen Servicio al Ciudadano”, expresa:

1.- Que con días de anticipación al Santuranrikuy, por disposición unilateral y decisiones inconsultas del Alcalde de Municipalidad Provincial del Cusco, fue cerrado al tránsito vehicular de la Plaza de Armas indefinidamente.

2.- La autoridad edil, alteró la cuestionada “Ordenanza Municipal Nº 11-2015-MPC” – Proceso Peatonalización Plaza de Armas, Cuestas Suecia y Almirante; acceso restringido a unidades vehiculares por frentera del Templo Compañía de Jesús; cierre de tránsito vehicular lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs.; y las 24 horas sábados y domingos siendo inhumano prohibir la movilidad.

3.- Dicha Ordenanza Municipal fue aprobada, a la fuerza, e ilegalmente después de la Reunión Multisectorial realizada el 7 de mayo del 2015, con participación de Representantes de Colegios Profesionales; Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, Asociación de Guías de Turismo; Instituciones Estatales – Privadas y Culturales. Habiendo expresado lo siguiente:

a) Se realice antes, un debate con sustentación técnico legal de peatonalización, que pueda ajustarse al Plan Maestro, Plan Urbanístico; Planificación demostrando vías alternas y de evitamiento.

b) Que no hay condiciones favorables en el Cusco Histórico y Milenario por no existir vías alternas. Vías de Evitamiento; tenemos estructura de calles céntricas estrechas. La topografía es distinta a grandes ciudades extranjeras. Es imposible emular peatonalización y se producirá un caos de tránsito vehicular.

c) No hay Licencia Social sería un abuso de autoridad, aprobar la referida Ordenanza Municipal de peatonalización anunciada en Plaza de Armas. No se realizó debate alguno sobre el tema a la fecha.

d) Con el tránsito vehicular no se afecta la monumentalidad de la Plaza de Armas, La Basílica Catedral templos: Compañía de Jesús, El Triunfo; Jesús y María permanecen incólumes. No existiendo prueba de daños. Únicamente arreglar el adoquinado que fue colocado sin tierra maciza y firme y piedras de soporte al concluir sus trabajos el personal de Electro Sur Este, Seda Cusco, Telefonica al abrir zanjas para efectuar reparaciones y tendidos de cables.

4.- Conocidos profesionales al criticar en imposición prepotente a través de la aprobación de la Ordenanza Municipal Nº 11-2015-MPC que atenta:

a) La Constitución Política del Estado Art. 1: La persona es fin Supremo de la Sociedad y el Estado.

b) Art. 376 del Código Penal; Declaración Universal de Derechos Humanos Art. 1º: Que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Comportarse fraternalmente unos con otros. Art. 21°: “La voluntad del pueblo es base de autoridad del Poder”, expresado en elecciones. La autoridad edil, debe respetar la democracia. Que es el gobierno del pueblo para el pueblo.

c) La peatonalización aplicada violenta y apresurada contradice Acuerdo Nacional, firmado el 22 de julio del 2002, que señala: Que la justicia paz, desarrollo que necesitamos se pueden dar si conseguimos verdadera democracia. Es garantizar una sociedad en derechos que son respetados; vivir seguros; expresar opiniones en dialogo abierto, enriquecer decidiendo lo mejor para el país. En este caso para nuestra imperial ciudad.

5.- Las consecuencias que ha originado la indicada Ordenanza Municipal: se mencionan:

a) Pérdida de tiempo en desplazamiento en taxi al Centro Histórico con elevación de tarifas para realizar trámites en locales públicos; dificultad en trasladar con rapidez a enfermos a Centros Hospitalarios; incomodidad a turistas que llevan a pie sus maletas con destino a los Hoteles; presencia delincuencial; drogadictos, personas de mal vivir; instalación de tolderas y carpas; trabajos artesanales. No se respeta a la Plaza de Armas- Monumento Nacional; desarticulación vial a pobladores indicados.

b) La Municipalidad Provincial del Cusco, integrante del Consejo Regional de Seguridad Vial y conformado el Consejo Provincial de Seguridad Vial ha cometido una infracción contra el Art. 1o – Reglamento Nacional de Tránsito D.S № 16 – 2009 – MTC, al disponer doble tránsito en calle Palacio, propiciando accidentes, instalando un semáforo en Plazoleta Nazarenas; sin salida del tránsito vehicular de bajada por Cuesta Almirante. El Registro Nacional de Sanciones Art. 5o en sus competencias de Fiscalización dice: Supervisar, detectar e imponer sanciones por incumplimiento a disposiciones de dicho Reglamento. En consecuencia, la propia Municipalidad debe aplicarse las sanciones correspondientes.

c) El Gobernador Regional, Presidente del Consejo Regional de Seguridad Vial, teniendo obligación moral y ejecutiva eludió adoptar acciones correctivas a la Municipalidad Provincial del Cusco; por transgredir al referido Reglamento y que exige su cumplimiento el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ocasionará un problema mayor en el futuro.

6.- Frente a la problemática se propone:

a) Que en aras de la paz, y tranquilidad debe tenerse presente el Alcalde y su Cuerpo Edil, el 1 de enero de 2017 el Papa Francisco I – Inició celebración de la Jornada Mundial deja Paz. Que preconiza vivir en fraternidad y armonía en todo el mundo.

b) Debe dejarse sin efecto la Ordenanza Municipal y aperturar al tránsito

Vehicular de la Plaza de Armas y no amenazar con cierre de otras calles principales porque originará un rechazo a su gestión edilicia.

c) Disponer el reordenamiento de Transporte Urbano.

d) La ciudadanía cusqueña expresa que la derogatoria de la Ordenanza Municipal № 11 – 2015 – MPC que fue por Acuerdo Municipal fue aprobado el 10 de Enero del 2017 en sesión por votación mayoritaria de la despeatonalización de la Plaza de Armas. Se efectivice, En razón al incumplimiento de la peatonalización progresiva del Centro Histórico. Habiéndose recomendado al Ejecutivo Municipal que en el término de 60-90 y 120 días hacer el estudio para la peatonalización presentando el informe técnico legal. Según a lo presentado por la Regidora Jackeline Zuniga Mendoza que se respalda plenamente por la colectividad. En tal sentido en la práctica está sustentada los motivos para su derogatoria. Sin documentación alguna.

e) Será conveniente primero para la peatonalización desconcentrar las actividades y gestiones que se realizan en la Instituciones Públicas y Privadas.

f) Que los automóviles que hacen recorrido de subida por Av. Sol continúen por calle Mantas- Plaza de Armas hacia las calles Espaderos y Plateros. Se evitara el congestionamiento vehicular. Anuancian que hoy dia a las 8:00 se realizara la sesión municipal sobre la reconsideración de la revocatoria y que la colectividad no esta de acuerdo en vista de los prejuicios de carácter social, económico y cultural. A TRASCENDIDO que también las juntas vecinales del centro histórico han presentado un memorial a la Municipalidad del Cusco, expresando la misma posición.