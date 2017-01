Renuncio Patricia Benavente a Ositran

En medio de la controversia por el tema Chinchero, la presidenta del directorio de Ositran y el equipo técnico que la acompaña, presentó su carta de renuncia ante la Presidencia del Consejo de Ministros.

Patricia Benavente renunció a la presidencia de Ositran junto al gerente general del organismo supervisor Obed Chuquihuayta, así como el gerente legal de la entidad.

Estas renuncias se dan tras emitir el viernes un voto discordante en la evaluación del proyecto de adenda para el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), así informaron medios de comunicación nacional ayer antes del mediodía.

Tal como lo informáramos el fin de semana pasado, Ositran dio luz verde a la propuesta presentada por la concesionaria Kuntur Wasi, sin embargo el voto no fue unánime y la presidenta Patricia Benavente había señalado que la modificación conlleva al Estado a afrontar mayores riesgos en detrimento precisamente del fisco.

Mientras tanto según el diario Gestión los comentarios favorables por parte de los dos directores que aprobaron la adenda por mayoría, se sostienen sobre argumentos políticos y no técnicos.

La opinión técnica de la entidad reguladora durante las reuniones de evaluación que desarrollaron tanto representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Economía y Finanzas; fue contraría a la adenda, sin embargo primó el argumento que señalaba la necesidad de realizar esta obra para la región de Cusco.

“La discusión sin embargo no era esa, sino más bien si la adenda está dentro del marco del contrato de concesión, de las bases y la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

Esta sería la primera vez que el Consejo Directivo del regulador da un voto que no coincide con su equipo técnico. Ya este equipo técnico había advertido, por ejemplo, los riesgos que implicaba el nuevo compromiso, resaltando que no está prohibido cambiar el contrato, pero no se puede afectar la matriz de riesgo”, indica el medio de prensa escrito especializado en Economía y Negocios.

En consecuencia la posición inicial de Ositran, habría sido efectivamente en contra de la suscripción de la adenda, sin embargo tal y como se afirma de manera extraoficial, los dos directores que finalmente votaron a favor cambiaron su posición en un solo día más precisamente el jueves 19 de enero.