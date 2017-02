Veronika Mendoza rechaza “faenon” en aeropuerto de Chinchero

Basta de mecidas. El Cusco necesita y merece un aeropuerto internacional ya, pero no a cualquier costo y de cualquier manera. No permitamos que el proyecto corra el riesgo de caerse, como ha ocurrido con el gasoducto, por hacer las cosas sin las garantías necesarias. En un contexto en el que vemos cómo las famosas adendas a grandes contratos resultan siendo vehículos de corrupción y negociazos, debemos exigir la máxima transparencia, preciso la lideresa del Frente Amplio Veronika Mendoza.

“Debemos garantizar que no se remate una vez más el patrimonio de los cusqueños para favorecer a grandes empresas. Eso es lo que está a punto de ocurrir si no se corrige a tiempo lo que pretende hacer el gobierno. Para ganar la licitación el consorcio Kuntur Wasi (KW) hizo la oferta más barata: $265 millones ($192 millones menos del tope que puso el Estado). Sin embargo Kuntur Wasi tuvo problemas financieros y no consiguió financiamiento de los bancos. Y ahora pretende que el Estado, es decir, todos nosotros, todos los peruanos, paguemos los $ 265 millones, para que ellos se queden con la concesión por 40 años y con las ganancias correspondientes. ¡Qué tal negociazo!”, agregó.

Mendoza puntualizo que en la versión original del contrato de concesión, Kuntur Wasi ponía el 71,4% del presupuesto y el Estado asumía el 28,6% (esencialmente el costo del movimiento de tierras), pero con la adenda que pretende firmar el señor Kuczynski, Kuntur Wasi solo financiaría el 19,3% de la obra y el Estado el 80%. Considerando que el Estado financiará la mayor parte, el proyecto debería ejecutarse como obra pública, con beneficio directo para las y los cusqueños.

Ante esta situación, el gobierno le debe al pueblo del Cusco algunas aclaraciones:

Si el Estado, con el dinero de todos los peruanos, pone el financiamiento, ¿por qué no se asume como una obra pública tal como lo señaló en un primer momento el Ministro de Economía y Finanzas?

¿Qué garantías ofrece un consorcio que no ha sido capaz de conseguir financiamiento de los bancos en más de dos años?

¿Qué garantías ofrece un consorcio que no tiene experiencia en construcción de aeropuertos? ¿Quién lo construiría finalmente?

¿No constituye conflicto de interés que la adenda pretenda suscribirse siendo la señora Ximena Zavala, hermana del Presidente del Consejo de Ministros, gerenta de asuntos corporativos de Andino Investment Holding, integrante del consorcio KW ?

Una obra de la envergadura de un aeropuerto internacional no puede hacerse en medio de dudas y sospechas, ni hacerse para beneficiar solo a las grandes empresas. Debe hacerse de manera planificada, segura, en diálogo con la gente y de manera transparente. Por ello, junto con la claridad en el contrato, debe haber un proceso de ordenamiento territorial participativo para garantizar que el aeropuerto beneficie realmente a las y los cusqueños, poniendo freno a los especuladores de tierras, cuidando el medioambiente y el patrimonio cultural del Cusco, y garantizando un desarrollo sostenible.”, explicó

Finalmente Veronika Mendoza sobre el reciente comunicado del Presidente de la República dijo:

“Señor Kuczynski, su comunicado es una burla y una afrenta al pueblo de Cusco. En lugar de aclarar las dudas sobre la legalidad de la adenda al contrato o asumir el proyecto como obra pública, le tira la pelota al Congreso. ¡Qué vergüenza!. Si usted lo hubiera querido hubiera podido perfectamente ir a Cusco a iniciar la remoción de tierras y en el camino corregir la adenda. ¿Cuál es la verdadera razón para esta movida tan repentina?”, se preguntó.