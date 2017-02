PNP Seguridad del Estado solo persigue extranjeros ambulantes

Personal PNP de Departamento de Seguridad del Estado – Cusco, en operación policial detuvo a cuatro extranjeros que se dedicaban a la venta de adoquines y artesanías contraviniendo su condición de turistas; hecho registrado por inmediaciones del templo de Santa Clara y Plazoleta de San Pedro del cercado Cusco.

Lyvia Amado de Oliveira (22) de nacionalidad brasilera, Francisca Catalina Alvarado Muñoz Z de nacionalidad chilena, Giovanni Alejandro Pozo Hidalgo (22) de nacionalidad chilena y Alberto Jorge Garcia de nacionalidad argentina; son las personas intervenidas, contraviniendo su condición de turista.

Cabe anotar que los efectivos de Seguridad del Estado ponen especial atención en perseguir a extranjeros que se dedican a comerciar ambulatoriamente adoquines y otros productos o hacer malabarismo en las calles, pero no hace nada para enfrentar a los no nacionales que se dedican a consumir y vender drogas en los tradicionales barrios de San Cristóbal, Santa Ana y San Blas, es decir no persiguen y enfrentan a quienes son un peligro para la sociedad. Tal parece que dicha unidad policial necesita de una reingeniería para defender de verdad a la sociedad y no estar perdiendo el tiempo en perseguir a quienes no cometen delitos.