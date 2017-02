Bancada fujimorista mantendrá actitud vigilante en AICC.

La congresista fujimorista Karla Schaefer señaló que desde el Legislativo la bancada de la que forma parte mantendrá una actitud vigilante del proceso de construcción del aeropuerto de Chinchero.

“No vamos a permitir que sea torpedeado este proyecto tan largamente esperado por las cusqueñas y cusqueños. Hay intereses de todo tipo desde el centralismo que no quieren que el aeropuerto de Chinchero sea una realidad, frente a ello la bancada fujimorista será fuerte en defensa de los intereses del Cusco. Obviamente no permitiremos que el proyecto se paralice y también no permitiremos que la corrupción lo afecte. En ese sentido también nos comprometemos a investigar si se han registrado hechos irregulares”, precisó.