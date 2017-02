Confirman irregularidades en Av. San Martin en Espinar

El Órgano de Control Institucional (OCI) en Espinar, tomó acción tras las innumerables quejas de abandono en la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida San Martín del distrito de Espinar”. Los reclamos, súplicas y protestas que se dieron por más de 7 meses por fin tuvieron eco.

Un equipo de OCI se constituyó a la obra y producto de su investigación emitió el informe 010-2016-OCI/0387-AS, en el que da cuenta de los serios problemas en el manejo del proyecto, confirmando no solo excesivo retraso en su ejecución, sino inconformidad documentaria y riesgo de seguridad con el que operan sus obreros.

Se alertó que en la ejecución de la obra no hay cautela documentaria y técnica, en tanto que las condiciones de seguridad ponen en riesgo la construcción de la misma. En este punto se detalla que en el almacén del proyecto, la documentación no está actualizada o no está completa, no hay personal a cargo y hay carencia de materiales de construcción, lo cual evidencia un serio abandono.

Tampoco se evidenció en este recinto de obra el expediente técnico aprobado, sólo copias sin firmas, lo mismo sucede con el cuaderno de obra que no está actualizado y que no detalla el real avance de la obra. El calendario de avance de obra valorizado está desactualizado y no existe la programación PERT-CPM que debería estar a cargo del residente.

El tema de seguridad también es grave, puesto que se descubrió que los trabajadores realizan sus faenas sin implementos de seguridad, en el mejor de los casos están incompletos o sumamente deteriorados. Este es el mejor ejemplo que en la Av. San Martín se labora sin un “Plan de trabajo”, resalta el informe.

En otro punto se destaca que la valorización de la obra no corresponde con el avance de trabajos ejecutados, lo cual generaría riesgo en el control de avance y por ende finalización del proyecto.

¿QUIÉN DEBIÓ EJERCER CONTROL?

Si el Consorcio San Martín o la municipalidad provincial de Espinar carecieron de criterio para concretar la obra en 6 meses, (debió finalizarse en enero de 2016). Según el informe de OCI, la responsabilidad recaería en la Unidad de Obras que está a cargo de la Gerencia de Infraestructura. Pero además estarían involucrados la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos que depende de la Gerencia Municipal de la comuna espinarense.