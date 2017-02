Decenas marcharon en Cusco a pesar de la lluvia intensa.

A pesar de la intensa lluvia ayer decenas de cusqueñas y cusqueños ganaron las calles en la jornada de protesta organizada por la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco. En la actividad que se inicio en la plaza Tupac Amaru, participaron representantes de diversas organizaciones populares, sindicatos y colectivos ciudadanos.

En el desarrollo de la jornada los manifestantes exigieron eficiencia al Ministerio Publico y el Poder Judicial para que los responsables de corrupción en el Cusco reciban el castigo que sea ejemplar para que la corrupción no siga multiplicándose. “La impunidad es un mal ejemplo, si ahora no castigamos a los corruptos como se debe este cáncer social seguirá creciendo, queremos fiscales y jueces eficientes, identificados con su trabajo y que no se dediquen solamente a buscar excusas para no cumplir con su trabajo, la impunidad que están generando ya motiva pensar en hechos oscuros, aun es tiempo de que cumplan con la sociedad, con el pueblo”, precisaron los manifestantes entrevistados por nuestros periodistas.

La marcha en medio de una intensa lluvia, se disolvió en el Centro Histórico, ni el factor adverso del clima evito que la civilidad se pronunciara.