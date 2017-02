Subprefecta de Acos es acusada de agredir a una ciudadana.

Delfina Huamani Arotaipe, quien detenta el cargo de subprefecta del distrito de Acos, provincia Acomayo, fue denunciada por agresión física e intento de asesinato por la ciudadana Herlinda Villena Huañec, en hechos que se registraron la tarde del último jueves 16 de febrero. La víctima en las imágenes que fueron captadas tras ser acudida por pobladores de la zona presenta graves lesiones en el torax, rostro y cabeza producto de la severa agresión.

Vecinos de Acos en comunicación con El Diario del Cusco, precisaron que la agresión se produjo a plena luz del día, cuando las hermanas de la autoridad política agarraron a la agraviada en la puerta de la tienda de abarrotes que posee en la Plaza de Armas de Acos.

Posteriormente se hicieron presentes en el lugar la subprefecta Delfina Huamani y otras dos mujeres más, entre las cinco agredieron a la indefensa mujer con golpes en diversas partes del cuerpo e inclusive hicieron uso de un arma blanca. La mujer estaba en el piso recibiendo los golpes, la agresión concluyó cuando pobladores acudieron al lugar, quienes también la auxiliaron.

Posteriormente Herlinda Villena con el rostro ensangrentado y teniendo en manos el cuchillo con el cual fue agredida acudió a la sede de la comisaria PNP para sentar la denuncia correspondiente y que la autoridad actué de inmediato, pero los policías no le hicieron caso, no respondieron adecuadamente a pesar de las condiciones en que quedo. Inclusive al lugar se apersono la agresora, quien haciendo gala de su condición de representante del Gobierno Nacional exigió a los policías que la defiendan pretendiendo hacer consentir que ella era más bien la agredida.

Anoche nuestro equipo de prensa se comunicó con Herlinda Villena quien aún en medio de crisis nerviosa por la agresión soportada señaló que tiene miedo por su vida, señala que desde tiempo atrás estaba siendo amenazada por la subprefecta. “Estoy de miedo, no sé qué va pasar conmigo, tengo miedo también por mi hijita de cinco años, ni los policías me han acudido, solo tengo el apoyo de los vecinos, no ha recibido atención para curar mis heridas, no tengo recursos económicos por favor pido justicia, ayúdenme”, señaló.

Mientras tanto al intentar conocer las razones de la agresión del que fue víctima Herlinda Villena, se ha llegado a establecer que la situación se origina meses atrás cuando ella junto con otros vecinos salió en defensa de una persona relacionada con la subprefecta a quien se le acusaba de haber cometido un delito. Desde esa ocasión parece ser que los agresores tuvieron la fijación de responsabilizarla de haber desbaratado la acusación. Pero nada en absoluto justifica semejante agresión que queda evidenciada en las fotografías que acompañan la presente información y que su publicación fue autorizada por la victima.

Se espera una inmediata acción de la justicia, una rápida investigación es necesaria para que los responsables de la agresión respondan ante la justicia por el delito cometido.

VERSION DE LA SUBPREFECTA

Se ha llegado a conocer extraoficialmente que la denunciada ha precisado que ella no ha participado en la agresión tal como señala la victima, que estuvo desarrollando su labor de autoridad política en una comunidad campesina de donde llego a Acos pasadas las 19 horas del día donde se registraron los hechos. El Diario del Cusco también trato de recoger la versión de la sede policial de Acos pero al cierre de la presente edición no se obtuvo respuesta alguna al requerimiento, un agente policial precisó que se debía tener orden superior para brindar cualquier tipo de información.