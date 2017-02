Contraloría podría recomendar revisión del contrato del aeropuerto de Chinchero

El contralor general de la Republica Edgar Alarcón, informó que se inició una auditoria de cumplimiento al proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero, el mismo que incluye la primera adenda al contrato suscrita el pasado 3 de los corrientes, la misma que concluirá en tres meses más.

El objetivo general de la auditoria es el de verificar la consistencia de las opiniones de las entidades involucradas en el proceso del proyecto (MTC, Proinversion y Ositran); la modificación del esquema de pago, su relación con el equilibrio económico y otros puntos de atención.

En el marco de la conferencia de prensa ofrecida ayer en la que se informó sobre cuatro megaproyectos en marcha, el Contralor dijo sobre la suscripción de la adenda N° 1 que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podría haber esperado una semana más para su suscripción.

Sobre esta afirmación, informó que la institución recibió el texto de la adenda, dos días antes de su suscripción, sin embargo el sustento de la misma se recibió en días posteriores a la firma del documento. “Lógicamente no están obligados a contar con una opinión previa de Contraloría”, sostuvo.

Sin embargo expresó el respeto a los contratos y adendas suscritas. “La adenda ya está suscrita y la obra tiene que continuar pero nosotros haremos la auditoria de cumplimiento que inclusive ha sido solicitado por el propio Ministerio de Transportes”, dijo.

A la pregunta sobre lo que puede generar la realización de la auditoria, el funcionario dijo que “Si es que hubiesen autoridades responsables, funcionarios que han omitido o no han hecho la verificación correspondiente, producto de la auditoria se determinarán las responsabilidades”.

Asimismo dijo que este proceso de control, podría recomendar también la revisión del contrato o la adenda, aunque aclaró una vez más que Contraloría General no interviene en gestión, es decir no puede disponer una resolución de contrato.

“Determinaremos las responsabilidades, y haremos también la recomendaciones del caso, donde podría precisamente recomendar la revisión y será el ejecutivo el que tome la decisión”, puntualizó.

El equipo de auditores inició su trabajo ayer, el mismo que por lo general demora tres meses por lo que el informe final se conocerá aproximadamente en junio próximo.

Antecedentes

El Contralor recordó que en un primer informe ( N°027-2014) de Contraloría el 04 de abril del2014, se advirtió que el contrato no fijaba el plazo para el cierre financiero, no se fijó un topo para la tasa de endeudamiento, los estudios de perfil y factibilidad desarrollados en el SNIP no analizaron otras alternativas para la ubicación del aeropuerto. “Fue una opinión previa de Contraloría”

Un siguiente informe se realizó en setiembre y octubre del 2016 en el marco de las reuniones con especialistas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Proinversion en un control simultáneo respecto al “endeudamiento garantizado permitido”. (MAS DETALLES EN LA EDICION DEL MARTES 21.02.2017 DE El Diario del Cusco)