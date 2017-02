Confirman presencia del ministro del Interior en el Cusco.

El trascendido que esta mañana se brindo en la Corporación Multimedia El Diario del Cusco sobre la presencia del ministro del Interior Carlos Basombrio en la Ciudad Imperial, ha sido confirmada. Se precisa que el alto funcionario acompañado del director general de la PNP presidirán la ceremonia de entrega de 70 nuevos patrulleros que serán distribuidos en Cusco y Apurimac, integrantes de la VII Macro Región policial.

Se espera que las 70 nuevas unidades que vienen con dotación propia de combustible y no reemplazaran a los que ya estáen uso verdaderamente estén al servicio de la colectividad y no para uso particular o para labores administrativas o simplemente de resguardo de funcionarios públicos.