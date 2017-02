Hoy Poder Judicial decidirá sobre militares ebrios

Hoy a las 16.30 horas se iniciara la audiencia en el Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco en torno al caso de los dos militares que protagonizaron el violento incidente en el Paseo de los Heroes de la Ciudad Imperial. El Ministerio Publico en base a las investigaciones desarrolladas está planteando prisión preventiva contra ambos uniformados que amenazaron con arma de fuego a efectivos policiales que los intervenían y efectuaron varios disparos al aire.

Cabe destacar de otro lado que la firme intervención de la suboficial de tercera PNP, Shamely Palma Champi, permitió la detención de dos suboficiales del Ejército Peruano, luego que intentaran resistirse a una intervención policial y actuar de forma temeraria disparando contra los custodios del orden, informó el Ministerio del Interior.

“Señor, esta es una intervención, lo que está haciendo es un delito”, sostuvo la suboficial al dirigirse a Juan Carlos Huamán Ríos y Wilbert Arzubialde Caviedes, ambos tripulantes del auto de placa de rodaje A5G-638 que fue intervenido a la altura del óvalo donde se ubica el monumento a Miguel Grau en Paseo de los Héroes, por circular con maniobras peligrosas que ponían en peligro la integridad de los transeúntes.

A pesar de la orden policial, el chofer del vehículo hizo caso omiso y emprendió fuga hacia el local de la Quinta Brigada de Montaña, donde ambos sujetos pretendieron esconderse. Posteriormente Juan Carlos Huamán Ríos para evitar ser detenido sacó su arma de reglamento y disparó nueves veces al aire luego de apuntar y amenazar a los suboficiales Shamely Palma y Félix Surco Aguilar, quienes intentaban persuadir a los militares para que se pongan a derecho.

“Solicité apoyo al ver que los intervenidos no colaboraban. Jamás imaginé que sería encañonada por este efectivo militar que no medía las consecuencias de sus actos y que pudieron ocasionar la muerte de un transeúnte. Ello me animó a estar más firme y cumplir sin reparos con mi obligación de policía”, manifestó la suboficial Palma.

Durante el forcejeo con los militares, los suboficiales Félix Surco y Raúl Zavala, quienes acudieron en apoyo de su colega Palma Champi, también fueron víctimas de golpes, el destrozo de sus casacas y camisas de servicio, además de improperios por parte de los militares.

Posteriormente, con ayuda de más policías y del personal de guardia del Ejército Peruano, se logró reducir a los dos soldados y trasladarlos a la comisaría de Cusco, donde permanecieron detenidos. Posteriormente fueron llevados al Instituto de Medicina Legal para los exámenes de ley.

Un comunicado del Ejército Peruano informó que, debido a la gravedad de los actos e independientemente de la investigación penal que se lleve a cabo, los suboficiales se encuentran sometidos a una investigación sumaria por parte de Inspectoría del Ejército, la misma que podría concluir en el pase a retiro de los involucrados.