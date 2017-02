Confirman versión de El Diario del Cusco sobre Nadine Heredia y Odebrecht

El pasado 7 de febrero El Diario del Cusco, dio a conocer que el representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata ya habia empezado a brindar datos sobre la entrega de dinero a Nadine Heredia para la campaña electoral del 2011. Todavía falta conocer detalles sobre la negociación para el gasoducto. Este es el testimonio completo que hoy se conoce

–¿Cómo se coordinaban las entregas de dinero en efectivo a la señora Nadine Heredia?

Fueron 3 o 4 entregas, ella me llamaba, me pregunta cuando iba a llegar el recurso, yo le decía de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días, la presión era grande, porque necesitaban para campaña, pero no era tan sencillo realizar la operatividad para hacernos de ese dinero.

–¿Usted llevaba un registro de las entregas de dinero en efectivo que realizaba a Nadine Heredia?

El que llevaba el registro era el Departamento de Operaciones Estructuradas.

–¿Tiene usted conocimiento que la señora Nadine Heredia llevaba un registro de las entregas de dinero en efectivo?

Yo nunca vi eso, yo llegaba, ella me pregunta cuánto había, yo le decía, nunca si quiera se contaba, solo el dinero que yo lo llevaba en un bolso, ella lo ponía en otro bolso, y me entregaba el mío.

–¿Todas las entregas de dinero en efectivo a Nadine Heredia fueron en el inmueble ubicado en la av. Armendáriz de Miraflores?

Sí, en la planta baja del inmueble, era una sala pequeña.

–¿Existió una tercera persona en el momento y lugar en que ud. Le hacìa entregas de dinero en efectivo?

No, entrábamos en la habitación pequeña, conversábamos, hacía la entrega y eso era todo. En una oportunidad, no recuerdo si antes o después de la entrega, llegó Ollanta Humala, el cual comenzó a hablar de su proyecto político, al final de la conversación, me dijo que agradezca a Marcelo, en referencia a Marcelo Odebrecht.

–Precise la suma exacta de dinero en efectivo que le entregó a la señora Nadine Heredia

No, debe ser una suma alrededor de 1 millón de dólares.

–Diga cuántas remesas de dinero en efectivo recibió para hacerle entrega a Nadine Heredia.

Fueron 3 o 4.

–Indique si Odebrecht hizo entregas de dinero a Nadine Heredia y/o Ollanta Humala, o a alguien del Partido Nacionalista del Perú, para la campaña electoral del año 2006, similares a las que ha descrito en esta declaración

No, si eso hubiese sucedido, yo tendría que haberlo sabido.

–¿Conoce usted a Martín Belaúnde Lossio? De ser así, ¿qué tratos ha tenido con dicha persona?

Sé quién es, no recuerdo haber tratado con él, que haya tenido alguna reunión con él, es posible, pero nunca he entregado dinero a él.

–¿Cuál era la fuente de los fondos que fueron entregados a Nadine Heredia, conforme lo ha descrito?

En la época sabíamos que el dinero venía de Caja 2 (contabilidad paralela de Odebrecht)

–¿Tiene conocimiento de pagos ilícitos que haya realizado la empresa Odebrecht o el Consorcio, en relación con la obra del Gasoducto Sur Peruano?

No, tampoco hubo solicitudes de dinero por parte de funcionarios, tampoco ofrecimiento por parte de nosotros.

–¿El aporte de la campaña por 3 millones de dólares para el Partido Nacionalista se encuentra vinculado con algún proyecto?

No, el aporte fue un pedido del Partido de los Trabajadores de Marcelo Odebrecht quien me lo transmitió según lo he narrado.

–¿Cuál será el aporte documental, para corroborar lo señalado en la declaración?

Las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht, de la Cena, el relatorio de la Policía Federal, y verificaremos información con la que se cuenta en la División de Operaciones Estructuradas.