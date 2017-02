Fiscalía debe determinar si hay delito en caso Nadine Heredia, señala titular del Poder Judicial.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que por el momento corresponde al Ministerio Público definir si hay delito o no en la entrega de los tres millones de dólares que habría efectuado Odebrecht a la exprimera dama, Nadine Heredia, para la campaña presidencial de 2011.

Desde el punto vista formal no aparecería de manera directa como algo delictivo, pero no lo puedo afirmar porque depende de lo que diga la Fiscalía en su hipótesis. Puede ser que diga que el dinero tiene procedencia ilícita y podría forzarse la figura de lavado de activos", indicó en declaraciones a la prensa.

Tras mencionar que algunos abogados y juristas refieren la posibilidad de un presunto delito de apropiación ilícita o falsedad por no haber declarado dicho dinero, remarcó que por ahora el Poder Judicial no puede calificar si hay delito o no.

“No puede anticiparme a los hechos. La Fiscalía estará realizando diligencias preliminares o investigación preliminar, una vez que haya calificado y si abre investigación preparatoria recién podría pedir una medida cautelar”, añadió Rodríguez.

“El tema está en el terreno del Ministerio Público y no del Poder Judicial”, señaló al considerar que no se puede decir que esto agrava o no la situación de Heredia Alarcón, sobre quien hay otras investigaciones dentro de la Fiscalía.

“Todos son hipótesis, especulaciones, imagino que ella tendrá argumentos para defenderse y la Fiscalía también sobre si constituye delito o no. Como presidente del Poder Judicial sería muy irresponsable si me atrevo a decir que es una conducta delictiva o no”, insistió.