Eclipse solar del domingo 26 se verá en sur peruano.

Un eclipse solar ocurrirá este domingo 26 de febrero, anunció NASA. Se trata de un espectáculo único que podrá ser visto en el hemisferio sur, incluido el Perú. Sin embargo, no todas las regiones podrán disfrutar de este evento cósmico.

De acuerdo a Time and Date, que permite calcular cuándo y dónde se podrán ver los eclipses en todo el mundo, solo algunas regiones del Perú disfrutarán del eclipse solar anular que la NASA prometió.

Las regiones más al sur del Perú: desde Ica hasta Tacna podrán ver el eclipse solar. Los limeños no podrán disfrutar de este evento.

Ciudades principales del sur del Perú donde podrá verse el eclipse solar:

Ayacucho: 08:03 am – 08:46 am

Arequipa: 07:50 am – 09:11 am

Ica: 08:01 – 08:43

Moquegua: 07:49 am – 09:15 am

Cusco: 08:20 am – 08:37 am

Apurímac: 08:05 am – 08: 50 am

Puno: 08:00 am – 09:07 am

Tacna: 08:00 am – 09.07 am