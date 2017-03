Celular estalla y provoca lesiones a dos hermanas en Cusco.

Ayer cerca al mediodía, dos personas, una niña de 10 y una joven de 20 años de edad, resultaron con graves heridas en el rostro y cuerpo, al explotar un teléfono celular que era manipulado por una de ellas. Ambas fueron auxiliadas por efectivos de la Policía Nacional del Perú y evacuadas de emergencia al Hospital Regional del Cusco.

Los hechos ocurrieron en la vivienda ubicada en el distrito de Wanchaq de la ciudad del Cusco. El estallido provocó heridas múltiples en el rostro, tórax, abdomen y brazo izquierdo de la joven de 20 años, la más considerable es la lesión que sufrió en el abdomen que ocasionó sangrado abundante. Mientras que la niña de 10 años que no manipulaba el celular, pero que sí estaba dentro de la habitación presenta heridas en el brazo izquierdo y rostro, producto de las esquirlas.

Según versión de la víctima, el teléfono celular fue comprado nuevo hace unos seis meses, pero hace dos días presentaba problemas en cargar la batería; a las seis de la mañana de este viernes nuevamente conectó el aparato para su carga. “Pasaron más de cinco horas conectado al cargador me acerque, e igual no había cargado, procedí a retirar la tapa del equipo para revisar la batería, fue en esas circunstancias que se dio la fuerte explosión”, contó la infortunada joven.

Lo único que hizo fue cerrar los ojos, ambas hermanas salieron corriendo de la habitación, ya afuera se dieron cuenta que estaban sangrando, por lo que la madre pidió ayuda a radio patrulla de la Policía Nacional del Perú. La joven manifestó que el smartphone era de la marca Lenovo, sin precisar el modelo, la Policía Nacional recibió la denuncia y procederán a las investigaciones respectivas.

Willinton Quicaño Araujo, cirujano oncólogo que atendió a las pacientes en mención, manifestó que ambas fueron sometidas a curaciones de las heridas, se les administró analgésicos, antinflamatorios y antibióticos respectivos para evitar cualquier infección que pueda complicar su salud. Al cierre del presente informe eran sometidas a exámenes de imagenología, para evidenciar esquirlas o pedazos del dispositivo que pudieran seguir incrustados en los cuerpos de ambas.

Es un riesgo cuando alguien carga su teléfono con un cargador que no cumple con los estándares del fabricante, o mucho peor, que sea incompatible; esto podrían convertir un teléfono en una “granada”, precisó Quicaño Araujo. Otra recomendación es que el celular no es un juguete, no está hecho para esa función, y a veces los damos a nuestros hijos para distraerlos, incluso a bebés cuando podrían convertirse en bombas de tiempo.

RECOMENDACIONES PARA USO DE CELULAR

No es bueno dormir con el dispositivo o Smartphone al lado de la cama, esto puede causar problemas en la salud. Las radiaciones que tienen los Smartphone son muy fuertes y no son favorables para el hombre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los aparatos electrónicos en general (no sólo los móviles) pueden aumentar las posibilidades de padecer cáncer. Los teléfonos se basan en radiaciones ionizantes y longitudes de onda; una investigación en Australia señaló que hay una relación significativa entre el uso de los “Smartphone” y la infertilidad en el sexo masculino; en ambos sexos, se demostró un aumento en el manejo de estrés”.