Después de la Interpelacion debe decidirse la inmediata Construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero

Con la Interpelación al Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Cusco debe ganar, porque luego de esclarecerse del por qué se firmó la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, deberá decidirse si se continúa con este contrato, pero debidamente sincerado, donde se respete la modalidad de la Asociación Publico privada (APP), clasificada como Cofinanciada o, es que se decide por una obra estatal, porque el Estado ha demostrado su capacidad financiera para llevar a cabo esta obra, con su compromiso en la cuestionada adenda de invertir más de 580 millones de dólares, es lo que plantea Eric Escalante Cárdenas, ex decano del Colegio de Abogados del Cusco, luego de analizar el panorama político que se está presentando en torno a esta interpelación, de expectativa nacional.

En la sesión de interpelación de este jueves 16 en el Congreso de la República, cuando el Ing. Martin Vizcarra, conteste el pliego interpelatorio, se habrá determinado del porqué del apresuramiento en la firma la Adenda, sin observar las observaciones en informes técnicos de entidades como OSITRAN y se puso la primera piedra para la construcción de este terminal aeroportuario, jugándose con las justas aspiraciones del pueblo del Cusco de contarse con esta importante obra, anhelada por más de 40 años.

De la forma como están formuladas las preguntas, hay muchos aspectos que el ministro Vizcarra tendrá que esclarecer, para finamente, el Parlamento tomar las decisiones pertinentes. La decisión debe ser de inmediata ejecución del aeropuerto internacional de Chinchero y ojalá como obra estatal, ejecutada por el Ministerio de Transportes Comunicaciones, tal vez a cargo de CORPAC u otras calificadas empresas internacionales, que garanticen la buena ejecución de esta importante obra. Además, sería la oportunidad para que el Gobierno Regional del Cusco, que ya invirtió 80 millones de dólares en la adquisición de los terrenos, también pueda formar parte en esta obra estatal, dijo Escalante Cárdenas.

El jurista cusqueño aclaró que está de acuerdo con la interpelación, pero no con la censura que pueda darse. “Debemos fortalecer la democracia y no sería conveniente, por más que se demuestre en la interpelación que se manejó en forma vedada lo de la Adenda Nº 1 al Contrato de Concesión del Aeropuerto de Chinchero, no es conveniente la censura a Martin Vizcarra, porque además de ser Ministro de Estado es el Primer Vicepresidente de la República. Lo que tendrá que hacerse es disponer las investigaciones profundas para responsabilizar a quienes actuaron en contra de este proyecto al formular esta Adenda hasta su aprobación ministerial”, dijo.

El pueblo del Cusco y los de Chinchero y Huayllabamba, esperamos la pronta ejecución de la obra de Construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, por tanto, después de la interpelación el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski tendrán que cumplir con su compromiso con el Cusco y ejecutar esta obra y la más correcta tendrá que ser a través del mecanismo de una obra estatal, acotó Eric Escalante, anoche en el programa DEBATE de RTV El Diario, luego de informar que alcanzó, junto con el presidente del Frente de Desarrollo Multicomunal Cono Sur del Distrito de Chinchero, Hormógones Cusihuaman, siete preguntas al congresista Yonhy Lescano, vocero del Grupo Parlamentario de Acción Popular, los que han sido considerados dentro de las 82 preguntas del Pliego Interpelatorio que deberá absolver este jueves 16 el ministro Martin Vizcarra.

