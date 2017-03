Denuncian penalmente por abuso de autoridad a consejera Liliana Bustamante

En la fiscalía penal de turno del distrito de Wanchaq ha ingresado en trámite la denuncia penal por la comisión de los delitos cometidos por funcionarios públicos en su modalidad de Abuso de Autoridad y Trafico de Influencias previstos en los artículos 376 y 400 del Código Penal contra la Consejera Regional por la provincia de Canchis Liliana Bustamante Callo, por estar impidiendo la libertad de trabajo e incumplir con la normatividad vigente en cuanto a concurso de personal via

Contrato Administrativo de Servicios.

En la denuncia a la que accedió El Diario del Cusco, la denunciante señala que a través de la pagina web del Gobierno Regional del Cusco tomo conocimiento del concurso CAS 001 – 2017 – GR – Cusco, el proceso se inició el 9 de febrero y concluyo el 28 del mismo mes del año en curso. “Luego de haber participado satisfactoriamente en la convocatoria se me comunica mediante el memorándum 098 – 2017 que se me adjudica la plaza convocada mediante el concurso asignándome el cargo de Técnico Administrativo con categoría TA-CRC-CC para la consejería de Canchis, donde se menciona además que me constituya en dicha dependencia a partir del 01 de marzo del 2017”, señala la denunciante.

En el documento de denuncia se puntualiza “El día 01 de marzo del 2017 me constituí en el lugar indicado esperando a la consejera regional por la provincia de Canchis Liliana Bustamante Callo, cuando llego a la oficina me presente con el memorándum correspondiente al cargo asignado, pero me manifiesta que ya tiene su personal trabajando en la oficina y que no me dejaría trabajar con ella, además señalo que ya tenían conocimiento de su decisión tanto el secretario técnico del Consejo Regional y el director de Recursos Humanos. La consejera regional manifestó que ambos funcionarios conocían que ella no iba a recibir a nadie que no fuera de su confianza y por lo tanto me iban a buscar funciones en otra dependencia”.

“Desde ese día y en pleno ejercicio de los derechos laborales ganados vía concurso me presente en la oficina, cumpliendo el horario de trabajo, la consejera no acudió a su despacho los días 2 y 3 de marzo, el ingreso y salida está registrado en base al memorándum de designación de cargo, posteriormente hice constatar con la autoridad policial competente sobre mi permanencia en la oficina, sin embargo días después la consejera regional en referencia ha tomado la decisión de no permitirme el ingreso a la oficina y ha colocado a otra persona sin ningún derecho adquirido, ante esta situación me apersone a las oficinas del secretario técnico quien me precisó que se encargaría de hacer anular mi plaza. Todas estas situaciones están perjudicándome y vulnerando los derechos constitucionales a la integridad psíquica, a no ser discriminado, al libre trabajo etc”, precisa la denunciante, quien ha adjuntado al expediente todos los documentos que demuestran que gano el puesto de trabajo mediante concurso y ahora está siendo perjudicada.

Se espera que el Ministerio Publico actué de inmediato en defensa de los derechos de la mujer trabajadora y al respeto de los derechos constitucionales que cada persona tiene, recientemente las fiscalías del Cusco han asumido el compromiso de defender los derechos especialmente de las mujeres, esperemos que del discurso pasen a la acción.