Nuevamente se suspende interpelación al ministro de Transportes Martin Vizcarra

La interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por el Caso Chinchero que estaba programada para el jueves 23 nuevamente queda postergada debido a la situación por los desastres naturales en el país.

Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, comunicó que su partido ha acordado no acudir a la sesión del Pleno de este jueves donde se iba a tocar el tema del pliego interpelatorio al titular de Transportes. “Los congresistas de Fuerza Popular conversamos con nuestra lideresa y decidimos no asistir a la sesión del Pleno porque ahora la prioridad es atender a las diversas poblaciones que están en situación de emergencia. La Constitución no prevé una situación tan grave, pero los congresistas van a entender que hoy la prioridad está en el otro tema”.

Por su parte el vocero de Acción Popular, Yonhy Lescano, envió un oficio a Salgado pidiendo que la sesión se postergue “dado que los hechos de comprobada fuerza mayor suspenden los plazos procesales”.

De la misma opinión es el portavoz de la bancada aprista, Javier Velásquez Quesquén. El parlamentario, también a través de un oficio, solicitó a la titular del Legislativo aplazar la interpelación.

PPK Y FRENTE AMPLIO OPINAN LO CONTRARIO

Mientras tanto el vocero de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, no está de acuerdo con que la sesión se posponga otra vez porque considera que puede generar un mal precedente. Esto debido a que las interpelaciones deben realizarse entre el tercer y décimo día después de que en el pleno se dé cuenta de la moción. “La duda está en si sentamos un precedente para que en el futuro una directiva mañosa del oficialismo, cuando interpelemos a un ministro, diga que hay una emergencia y así se impide que a un ministro se le interpele. Para evitar eso, porque hay una orden del pleno, el único que puede cambiar la decisión es el pleno, como ha dicho la presidenta del Parlamento. O que el pleno se convoque y no pueda realizarse porque no hay quórum. Me parece que es más limpio para no sentar precedentes para el futuro”, comentó.

El portavoz alterno oficialista, Juan Sheput, también indicó que el pleno no puede suspenderse porque eso implicaría una infracción constitucional.

Para la congresista Indira Huilca (Frente Amplio), es importante cumplir con los plazos establecidos en el Reglamento del Parlamento y en la Constitución. “Una vez lanzada la convocatoria, la decisión política está en manos del Congreso. No hay afán por no considerar este tema como importante, pero sabemos que la mayoría de autoridades está abocada a las emergencias. Esta interpelación debería darse”, dijo.

Alianza para el Progreso ha decidido que sus nueve integrantes no asistan al pleno del jueves para que se aboquen a las labores que vienen realizando en sus regiones ante las emergencias.

NO HABRA QORUM

En consecuencia con la decisión asumida por el fujimorismo, más los nueve congresistas de APP a los que se sumaran con su inasistencia los congresistas de Acción Popular y el Partido Aprista Peruano, no habrá quórum, los únicos que asistirán a la sesión serán los parlamentarios de Peruanos Por el Kambio y el Frente Amplio.

VIZCARRA NIEGA TRUEQUE

Mientras tanto ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, negó cualquier acuerdo bajo la mesa o trueque con Fuerza Popular en relación al proyecto del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

Vizcarra fue consultado por el tema en Chimbote a propósito de una publicación del semanario “Hildebrandt en sus trece” en Twitter. Esta daba cuenta de que el gobierno había enviado un mensaje al fujimorismo: suspender el proyecto a cambio de evitar una eventual censura contra el ministro.

“En absoluto, no hemos tratado el tema”, comentó Vizcarra ante la prensa. Según dijo, “Chinchero es un proyecto prioritario para el Perú, queremos ejecutarlo de la mejor forma”.