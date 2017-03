Sute Regional Cusco suspende paro del 29 de marzo

En asamblea general de delegados el Sute Regional Cusco acordó suspender el paro convocado para el 29 de marzo próximo.

Sobre el particular han emitido el siguiente pronunciamiento:

PRONUNCIAMIENTO

Que, ante la emergencia que se viene dando en gran parte de nuestro país, por los desastres naturales que vienen afectando principalmente a nuestros hermanos y compatriotas, del norte centro y costas del Perú.

Y ante la programada paralización de 24 Hrs. Del día 29 de marzo decretada por nuestra organización sindical SUTE Regional Cusco, en asamblea general extraordinaria llevada a cabo el día de hoy sábado 25 de los corrientes con presencia de todas las bases provinciales y Secretarios de bases de II.EE de la ciudad del Cusco.

Acordamos por unanimidad suspender momentáneamente esta medida de fuerza principalmente por solidarizarnos con nuestros hermanos y compatriotas que vienen siendo azotados por las inclemencias de la naturaleza y que a este momento ya se cuentan con más de 90 fallecidos 200 desaparecidos y más de 300 mil damnificados en todo el país y todo como consecuencia de la falta de prevención por parte de nuestras autoridades locales, regionales y nacionales, que solo se encargan de ver la forma como sustraer fondos para su beneficio personal y de grupo pero para el pueblo absolutamente nada. De igual manera nos solidarizamos con los maestros, maestras y sus familiares, que en cumplimiento de su función han fallecido por estos embates de la naturaleza.

Desde el Cusco todos los maestros y maestras venimos realizando campañas de solidaridad y recolección educativa, con el único fin de hacer llegar nuestro apoyo solidario con mucho amor y cariño a nuestros compatriotas afectados.

Al mismo tiempo rechazamos enérgicamente a la pseudo dirigencia nacional de Patria Roja; que cual único vocero del gobierno viene dando falsas expectativas a los maestros sobre el supuesto aumento de sueldos que no vendrá no se sabe hasta cuándo, o mejor dicho hasta cuando los maestros tengamos que salir a las calles a reclamar con justa razón nuestra dignidad magisterial.

Asimismo alertamos a los maestros del nivel inicial y a los maestros en general, la nueva actitud manipuladora y estafadora de patria roja de realizar cursos de capacitación en favor de los maestros con el único fin de recabar firmas y sus DNI para sus planillones de afiliados a su partido político con miras a este nuevo proceso electoral, por lo que alertamos no firmar ningún papel, planilla o documento so pretexto de haber participado en este estafador curso de capacitación, de igual forma manifestamos y les preguntamos a esta cúpula de PR, para que de una buena vez se ubiquen de qué lado están, ya que mientras los maestros a nivel nacional pedimos la derogatoria de la LRM. Ellos están siendo implementadores de esta Ley y de la evaluación de desempeño del cual ellos no se evaluaran nunca, pero si todos los maestros.

Finalmente llamamos a la verdadera y autentica unidad magisterial desde las bases; para luchar por la educación pública gratuita, de calidad y de acuerdo a los avances tecnológicos y científicos, para nuestro pueblo, asimismo llamamos a la unidad y apoyo de nuestros padres de familia para emprender grandes acciones en bien de nuestro pueblo.

¡Que vivan los maestros del Perú!

¡El SUTE Cusqueño demuestra solidaridad absoluta con los pueblos afectados!

PD: Gracias por la difusión y por compartirlo