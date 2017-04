Otra vez en Sicuani se paralizaría sector Salud

El cuerpo médico y el sindicato de trabajadores del hospital Alfredo Callo Rodriguez de la ciudad de Sicuani reiniciarían Paro debido a que hasta la fecha no tienen Director. Luego de retirar al Director Efraín Alcázar, hasta hoy, ni la DIRESA Cusco ni el Gobierno Regional emiten resolución nominando al nuevo Director José Centeno en el Hospital de Sicuani. Ya van 6 días que este nosocomio se encuentra acéfalo. Esto demuestra el desinterés que tienen las autoridades por la salud del pueblo y los trabajadores lo consideran una burla por parte de las autoridades el que no formalicen los acuerdos.Trabajadores reclaman que ya no se demore tanto y que no designen políticamente a personas que no reúnen condiciones para asumir Direcciones de establecimientos de salud. Exigen respeto a los acuerdos y se reconozca cuanto antes mediante Resolución al doctor José Centeno. El día de hoy jueves en asamblea estarían tomando el acuerdo de reiniciar el Paro Indefinido.