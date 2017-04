Rayo nuevamente cobra victimas en Chumbivilcas

La Comisaría Rural de Livitaca recibió la comunicación que en el sector de Moroccota – Arizona – distrito de Velille – provincia de Chumbivilcas, a tres horas de viaje por carretera en vehículo desde la localidad de Livitaca, en medio de una tormenta eléctrica se produjo la muerte de dos personas y otras dos quedaron gravemente heridas como consecuencia de las descargas eléctricas por hecho natural (rayo).

Conocido el hecho, ayer en la madrugada personal policial de la Comisaría de Livitaca inmediatamente emprendió viaje llegando al lugar antes indicado alrededor de las 04:00 horas del mismo día, hallando en el interior de una cabaña rural (de paja y piedras) a las siguientes personas heridas Amílcar Flórez Soto (24), natural de Chilloroya y su hijo Franco Benjamín Flórez Quispe (02 años de edad)

Lamentablemente a consecuencia del impacto del rayo dejaron de existir las personas de Vicente Florez Pfura (75) natural de Chilloroya, padre de Amílcar Flórez y Sofía Quispe Tantani (25), madre gestante con un embarazo de 8 meses, cónyuge de Amílcar Flórez. Mientras que la señora Jesusa Soto Surco, esposa de Vicente Florez resultó ilesa, pero obviamente compungida por la tragedia que soportó su familia.

Tras confirmar el hecho personal policial comunicó lo ocurrido al Ministerio Público, entidad que por delegación autorizo a los efectivos policiales procedió al levantamiento de los cadáveres para su traslado correspondiente, mientras que los heridos ya habían sido evacuados de urgencia en el vehículo policial al Centro de Salud de la jurisdicción.

Se ha precisado que la necropsia de Ley de las victimas fatales, tendrá que efectuarse en la Ciudad Imperial toda vez que no existe médico legista en la provincia de Chumbivilcas ni en la provincia de Espinar, en tanto que los médico legistas de Canas y Canchis no tienen autorización de realizar dicha diligencias por no pertenecer a su jurisdicción. Esta situación genero más dolor a los familiares de las victimas lo que debería ser superado a la brevedad posible.