Prefectura Regional desautoriza marcha de obreros de Construcción Civil

Mediante resolución prefectural 044 – 2017 el titular de la Prefectura Regional del Cusco ha comunicado a Juan Castillo Olmeda, secretario general del Sindicato Regional de Trabajadores de Construcción Civil y Afines Cusco determino desestimar el pedido para que se le autorice desarrollar una concentración y movilización gremial que estaba programada para hoy jueves 06 de abril a partir de las 7 de la mañana.

El prefecto Edwin Espinoza, preciso que su despacho determino no autorizar el desarrollo de la movilización para evitar el caos y desorden que se produce en el sistema de tránsito vehicular en la ciudad. “Tienen todo el derecho de protestar, de implementar las medidas de fuerza que asuman, pero no tienen el derecho de perjudicar al resto de la población, he recibido múltiples comunicaciones por los problemas originados por los trabajadores del sector Salud que bloquearon la avenida de la Cultura y perjudicaron el sistema de transporte de la ciudad. La población necesita seguir movilizándose, cumplir con sus obligaciones y no es justo que una meda de fuerza que no les atañe les perjudique. Aquí debe primer el respeto entre todos, yo se que la población respeta a sus organizaciones populares pero también le pide que no perjudique sus actividades, es por eso que hemos adoptado esta medida y se ha solicitado a la Policía Nacional del Perú que haga cumplir esta decisión que es por el bien común”, precisó la autoridad.