Lunes 17 se inicia horario de invierno para escolares en Cusco

El director regional de Educación Elias Melendrez, dio a conocer que a partir de hoy se aplica el horario de invierno en instituciones públicas y privadas a nivel de la región.

“Hoy el pronóstico de Senamhi señala que se inicia un periodo de nevadas hasta el 18, lo que genera las bajas temperaturas por lo que hemos dispuesto medidas de prevención para los escolares”, señaló.

En este sentido recordó que en aquellas zonas donde el riesgo es Muy alto adelantar o retrasar el horario de ingreso o salida, hasta por una hora.

En tanto en las zonas donde el riesgo es alto y medio, en este caso Cusco, se adelantará o retrasará el ingreso o salida de los escolares en 30 minutos.

Asimismo, recordó a los padres de familia que envíen a sus hijos debidamente abrigados, señalando que no es obligatorio que la prenda de abrigo sea del color o marca que determine la institución.

“Estas disposiciones rigen para todas las instituciones públicas y privadas, ya hemos conformado un equipo técnico para supervisar el cumplimiento de esta directiva, haremos el seguimiento del caso”, puntualizó.

EVALUACIÓN CENSAL

De otro lado el titular de Educación, dio a conocer los resultados de la evaluación censal difundidos por la ministra del sector señalando que se concluye en un avance positivo de la región.

En matemáticas se incrementó en 9.3% el rendimiento el año 2016 en comparación con el anterior año (2015), vale decir que el resultado de la evaluación censal realizada a escolares del segundo grado de primaria en Cusco es del 37%.

“En cuanto a comprensión lectora a nivel nacional ha bajado en un 4%, en tanto que en el Cusco hemos bajado en 2%. “Por primera vez en 10 años de evaluación estamos a un punto más del nivel nacional, en un análisis por regiones el Cusco ocupa el décimo segundo lugar”, precisó.

En comparación al año 2014, los resultados apuntan a un avance tanto en matemáticas como en comprensión lectora, con un 13% y 10% respectivamente

Nuestra preocupación es la educación rural, tenemos grandes dificultades y grandes brechas por cerrar. “Hoy de 80 niños de cada 100 no comprende lo que lee en la zona rural, 84 de cada 100 no puede resolver problemas de matemáticas en el nivel primario”, informó al tiempo de indicar que, en el nivel secundario, la situación no es mejor.

Dijo que frente a estos resultados el objetivo es mejorar, tanto la infraestructura en educación, como la capacitación de los maestros. “Hay mucho por hacer e invertir más en el fortalecimiento de capacidades de docentes que laboran en zonas más alejadas, lo que incluye adecuados sueldos”, dijo.