“Recibimos un gobierno regional casi quebrado”, señala Rene Concha.

El ex presidente regional del Cusco René Concha Lezama, dio a conocer que recibió el año 2014 durante su gestión tras la inhabilitación de Jorge Acurio Tito, la región recibió dos mil 166 millones de soles de los cuales 917 millones fueron para obras.

“Fue el presupuesto más alto a nivel de todas las regiones del país, y nosotros invertimos hasta diciembre el 84% del presupuesto en ejecución,20% en mantenimiento y 5% en proyectos, aunque en la realidad nos dejaron en un caos total por lo que tuvimos que sanear la región durante casi tres meses”, dijo.

Sostuvo que se tuvo que gestionar presupuesto porque no dejaron nada, “tuvimos que gestionar todo, nos dejaron endeudados”, sostuvo al tiempo de indicar que cuando deja el Gobierno Regional Jorge Acurio, su gestión no tuvo el apoyo del gobierno central.

Dijo que se avanzaron considerablemente los principales proyectos como el hospital Antonio Lorena, el mismo que avanzó hasta un 88% durante su gestión señalando que la gestión anterior dejo el proyecto en 40%.

En el instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente el proyecto Huatanay se avanzó hasta un 37%, la Vía de Evitamiento se recibió la obra con un 38% de avance y se llegó al final del año y de su gestión a un 87%.

Sobre el tema del mantenimiento de carreteras, dijo que lamentablemente quedaron paralizadas, pero no, en su gestión, “se paralizaron después”, precisó.

Recordó también que dejó presupuesto en caja para obras como el hospital de Quillabamba 250 millones, 70 millones para la vía Huncarani – Paucartambo. “Dejamos dinero para la conclusión del hosp0ital Antonio Lorena, para su equipamiento, todo en caja y aprobado y certificado por Economía y Finanzas, ¿Qué ha pasado con esto?”.

Indicó que se invirtió en la conclusión y reconstrucción de 74 instituciones educativas, muchas de ellas demolidas por su antecesor Jorge Acurio, en el marco del recordado programa Procusco.

“El chisme sobre mi respaldo a la candidatura y la campaña del Ingeniero Edwin Licona, fue de mal gusto porque después de las elecciones nunca he conversado ni cruzado palabra con él, me hubiera gustado apoyarlo, hubiese querido que haya una comunicación, pero no fue así”, dijo en cuanto a su relación con el actual gobernador de Cusco.

Al ser consultado sobre los resultados de la investigación congresal respecto a obras y proyectos importantes como la Via de Evitamiento y el propio Hospital Antonio Lorena, hechos que se desprenden del escándalo Odebrecht; Rene Concha dijo que nunca participó directamente con adendas o modificaciones a los proyectos, fueron los funcionarios designados los que manejaron los temas.

“No existe la firma del Presidente Regional en adendas o convenios, ni la firma ni el sello, ellos deberán responder por las decisiones que se tomaron, yo desconocía, no quiero interferir en las investigaciones que sobre estos proyectos, porque hay que recordar que hay muchos procesos abiertos en mi contra”, sostuvo al tiempo de señalar que los audios entregados en su momento al Ministerio Público abrieron más de una investigación en su contra.

Sobre la investigación realizada por la Congreso, dijo que en su momento declaró ante la comisión y si se hace necesario hacerlo nuevamente lo hará para defenderse, de la misma forma como lo viene haciendo ante el Ministerio Pública.

Sobre el proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero, dijo que debe hacerse sí o sí, pero con un contrato fidedigno. “El aeropuerto deba hacerse, pero con la participación del Gobierno Regional y las comunidades de la zona, también debemos canalizar otros atractivos turísticos, no solo se trata de Machupicchu, para esto tenemos que aceptar que venga la empresa privada”, sostuvo.