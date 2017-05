Expresidente regional del Cusco hoy será trasladado a una cárcel en Lima

Hoy personal del Instituto Nacional Penitenciario tras la evaluación correspondiente, determinara en que establecimiento penitenciario de Lima será recluido el expresidente regional del Cusco Jorge Acurio Tito, quien afrontara en cárcel el proceso judicial luego que el juez Manuel Chuyo titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, determino en su contra 18 meses de prisión preventiva como parte de las investigaciones que se realizan en su contra por el presunto cobro de una coima de 1 millon 250 mil dólares a la empresa Odebrecht.

Recordemos que en la audiencia desarrollada el pasado sábado el fiscal Marcial Paucar Chappa argumentó que Acurio Tito habría sido el beneficiario final de dos depósitos por 1 millón 250 mil dólares realizados por la empresa Odebrecht a cambio de influenciar a su favor en la licitación de la obra Vía de Evitamiento del Cusco.

Los depósitos, según dijo el fiscal, se realizaron en la cuenta de la empresa off shore, Wircel S.A., de propiedad de Gustavo Salazar Delgado, quien, a su vez, entregó el dinero a Acurio Tito en una cafetería de Lima y en sus oficinas.

Sobre estos hechos, el fiscal Marcial Paucar Chappa indicó que existen declaraciones del exrepresentante de la empresa Odebrecht en Perú, Jorge Barata, del abogado José Francisco Zaragoza, quienes se acogieron a la colaboración eficaz, así como de un colaborador con código cifrado.

Indicó también que en el allanamiento a la vivienda de Acurio Tito se encontró en su agenda apuntes sobre reuniones con Gustavo Salazar Delgado en las fechas en las que se habrían producido los pagos.

En representación de Acurio Tito, su abogado Germán Alatrista, dijo que la fiscalía no ha podido probar que su patrocinado tenga relación con los depósitos realizados a la Wircel S.A. “Fueron los dos abogados los que manipularon las cuentas, los que hicieron el contrato ficticio y no están en esta sala”, refirió, tras cuestionar que se haya favorecido a José Francisco Zaragoza como colaborador eficaz y ordenado su libertad.

Sostuvo también que su patrocinado ha colaborado con la justicia y que tiene la voluntad de esclarecer estos hechos, por lo que considera que no hay mérito para ordenar su prisión preventiva. Cecilia Hurtado, abogada de Gustavo Salazar, en tanto, refirió que la Fiscalía no acreditó que los recursos en las cuentas de su patrocinado hayan sido derivados a fines ilícitos.

Al final de la audiencia, el juez escuchó también a Jorge Acurio Tito quien dijo no haber “recibido ni un sol de Wirse S.A.” cuyo propietario es el abogado Gustavo Salazar.

“No me fugue del país, por mis hijos necesito que me den la oportunidad de absolver cada una de las preguntas del fiscal. No me dejen en más carceletas. He podido tener errores administrativos, pero no he me robado la plata Juro por Dios y por mi madre que no he recibido ningún dinero de Odebrecht, soy cusqueño, no me he robado plata”, puntualizó.

INVESTIGACIONES REALIZADAS

Acurio Tito, detenido el pasado 17 de mayo, habría pactado una coima de 3 millones de dólares con la empresa Odebrecht a cambio de favorecerlo en la licitación de la obra “Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Vía Evitamiento de Cusco”.

De ese monto, la fiscalía acreditó que habría recibido 1’250,000 dólares mediante transferencias bancarias realizadas desde la empresa off shore Klienfeld Services Ltd (empleada por Odebrecht pare el pago de sobornos), a la firma off shore Wircel S.A.

No se concretó el depósito total de la coima pactada porque Acurio Tito dejó el cargo de gobernador regional en diciembre de 2013, debido a una sentencia del Poder Judicial.

La empresa Wircel S.A., fue creada por Gustavo Fernandez Salazar Delgado, ex gerente de La Positiva Seguros, quien era titular y beneficiario de la cuenta de esa empresa en el banco Crédit Andorra con sede en Panamá, donde finalmente se habría depositado el dinero.

Para evitar que se identifique el origen ilegal de ese dinero, el abogado José Francisco Zaragoza Amiel habría creado un contrato ficticio entre Klienfeld Services Ltd y Wircel S.A.

Jorge Acurio Tito y José Francisco Zaragoza Amiel fueron intervenidos el pasado 17 de mayo en un megaoperativo simultáneo en Lima y el Cusco, que incluyó también la intervención de once inmuebles. Gustavo Fernandez Salazar Delgado, habría salido del país antes de la operación.

El fiscal Marcial Paucar Chappa atribuye a Acurio Tito de los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos en agravio del Estado.

El empresario José Francisco Zaragoza Amiel y el abogado Gustavo Fernando Salazar Delgado, se les acusa por el delito de lavado de activos al ser sospechosos de haber facilitado el traslado de los pagos por soborno mediante cuentas en el exterior.