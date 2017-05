Toledo juro por su madre que no recibió un solo dólar de Odebrecht

El expresidente de la República, Alejandro Toledo, se declaró inocente de los casos de corrupción abiertos contra él, y acusó de su situación a una conspiración política de sus rivales Keiko Fujimori y Alan García. En una entrevista con EFE difundido ayer el exmandatario aseguró reiteradamente hasta el cansancio que nunca en su vida hizo “algo ilícito” que le permitiera “tener dinero” como para “no preocuparse” por su futuro.

“Yo le puedo decir, por el nombre de la persona que más amo, que está arriba en el cielo y es mi madre: ¡Nunca! ¡Que el Sr. Jorge Barata (exrepresentante de la constructora brasileña Odebrecht en Lima) venga a Lima o a EE.UU. y diga cómo, cuándo, en qué cuenta (hizo los depósitos)…”,

señalo Alejandro Toledo, quien no quiere someterse a la justicia peruana.

“Lo que no puedo permitirle al sr. Barata -porque él ha sido un gerente principal con el Sr. Marcelo Odrebrecht- que para reducir sus años de condena diga que entregó al presidente Toledo 20 millones de dólares. ¡No lo permito! Y quiero ser enfático en decirle que: ¡Nunca en mi vida!”, afirmo Toledo

El expresidente se declaró también como “un perseguido político”. “Me quieren desaparecer del cuadro para que no impida la próxima elección de Fujimori”. Además, señala que demandara a Barata por 200 millones de dólares, pleito que de ganar -afirma- repartirá entre proyectos educativos para zonas rurales. “El sr. Barata lo va a tener que pagar muy caro, porque lo voy a enjuiciar por 200 millones de dólares”.

También preciso que no retornara al país por voluntad propia “¡A mí no me quieren juzgar, me quieren colgar! (..) ¿Ud. quiere que yo regrese a la prisión sin ser escuchado ni notificado? ¿A dónde está el debido proceso? (..) ¿Que yo regrese a la cárcel (..) para que comience un juicio sobre lo que ha dicho Barata? ¿Quiere Ud. que quede yo 30 años en la cárcel?”, preguntó abiertamente a través de la entrevista que ofreció a EF y que fue publicada ayer en el diario El País de Madrid