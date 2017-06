Complicada negociación no llego a acuerdos satisfactorios sobre pasajes

La tensa y extensa reunión desarrollada ayer en el rectorado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco no llego a acuerdos satisfactorios en cuanto al costo de los pasajes en el transporte urbano de pasajeros. La mesa de dialogo desarrollada desde el miércoles 31 de mayo fue a consecuencia de las protestas estudiantiles implementadas el lunes pasado y que tuvieron como punto culminante el internamiento de 28 vehículos al interior del campus de la Casa Antoniana.

Ayer en el segundo día la cita se inicio alrededor de las once de la mañana se hicieron presentes los representantes de las empresas de transporte y los dirigentes de la Federación Universitaria Cusco con la participación del Prefecto Regional , la Defensora del Pueblo y las autoridades universitarias.

Se establecieron tres puntos de discusión el primero establecer una mesa técnica para determinar la realidad del costo del servicio de transporte, se determinó sobre el particular una comisión que estará integrada por el Colegio de Economistas del Cusco, Transportistas y la FUC, y serán veedores la Municipalidad del Cusco, Prefectura Regional, Defensoría del Pueblo y la PNP, en esta instancia se evaluaran todos los estudios técnicos realizados sobre el particular, ajustar términos y establecer un documento final.

En este punto los transportistas precisaron que si estos estudios dan como resultado que el precio del pasaje entero debe ser 0.70 céntimos rebajaran el costo pero si es más mantendrán en 80 céntimos el pasaje entero. Esta propuesta quedo en stand by porque hubiera significado automáticamente consolidar el incremento del pasaje a los 0.80 céntimos,

Posteriormente sobre la devolución de los vehículos, hubo intensas discusiones, debates y finalmente se acordó trasladarse a la Ciudad Universitaria para proceder con la entrega de los carros bajo acta, alrededor de las 5 y 30 de la tarde las unidades empezaron a salir del Campus, pero el proceso se entrampo cuando estudiantes exigían primero que se consolide que el precio del pasaje quede en 70 céntimos, allí los dirigentes universitarios pidieron la comprensión de la masa pues estaban entre la “espada y la pared” y muchos de los que hablaban en realidad no se comprometieron con la “lucha por la rebaja del precio de pasajes”. Tras una pausa se reinició la salida de los vehículos, al cierre de la presente edición habían sido devueltos 26 de los vehículos captados el lunes.

PUNTOS NO SOLUCIONADOS

El tercer punto sobre el congelamiento en 70 centimos el pasaje entero no se trato hay el compromiso de reanudar hoy el debate, mientras tanto quedo establecido que el pasaje medio queda en 50 centimos y el escolar en 30. Tambien no ha quedado aclarado el retiro de la grave denuncia de secuestro agravado que ha sido formulado contra los dirigentes de la FUC y los seis universitarios que fueron detenidos el lunes (tres de Agronomia, dos de Educación y uno de ingeniería de Minas), hay el compromiso del dirigente de los Transportistas Estanislao Alegre de conversar con sus agremiados para que desistan de la denuncia, pero especialistas en Derecho señalan que si se apertura el Ministerio Publico la denuncia, esta sigue su curso. La sociedad no debe dejar solos a los denunciados.