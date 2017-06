Gobierno Nacional tomo la decisión de que el aeropuerto va sin Kuntur Wasi

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, anunció que el Estado y el consorcio Kuntur Wasi resolvieron por mutuo disenso el contrato para la construcción y operación del aeropuerto internacional de Chinchero. “Hemos terminado de estudiar detalladamente, desde el frente legal, frente técnico, todos los aspectos y hemos acordado con la otra parte, un mutuo disenso de este contrato”, informó.

Explicó que el mutuo disenso era una de las rutas que el Ejecutivo podía tomar. “Hemos visto que es la más conveniente dada las circunstancias”, declaró Giuffra. El ministro señaló que hubo una serie de factores que crearon “un ruido innecesario,” sobre cómo se ha manejado el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco.

“Efectivamente, este es un contrato que lamentablemente estaba mal estructurado en su versión original, y nosotros hemos heredado, no solo este contrato mal estructurado sino la postergación de su solución en este Gobierno”, comentó.

Subrayó que la permanente intención de este Gobierno es la de avanzar porque el país no puede parar. “Tenemos que sacar todos los proyectos importantes adelante, y éste el aeropuerto internacional de Chinchero era uno de los proyectos que tenía más visibilidad sobre la urgencia”, agregó.

Indicó que las intenciones de este Gobierno han sido muy claras, y un contrato mal hecho tenía la posibilidad de ser arreglado y corregido, sin embargo, ese camino no llevó a buen puerto. “Durante esta semana, nosotros hemos analizado, evidentemente como ministro de pocas horas no podía tener una solución inmediata, por eso la suspensión de la adenda, porque ya vencía y eso nos pone un carril que no necesariamente sobre el cual queríamos estar, que era tener que dar un adelanto de 40 millones de dólares, como se había pactado en la adenda”, explicó.

El ministro Giuffra, enfatizó que este contrato estaba firmado por el Estado, y como tal debía respetarse en función del marco jurídico. “Nosotros como Gobierno somos respetuosos de los acuerdos, así haya sido un mal contrato firmado, ha sido el Estado quien se subió a este tren, y en ese tren había que resolver algunas cosas”, dijo.

DEBERAN RECONOCERSE GASTOS HECHOS POR KUNTUR WASI

El titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones señaló que “ahora tenemos que mirar hacia adelante”, e indicó que tras resolverse el contrato por mutuo disenso se debe reconocer los gastos realizados por el consorcio Kuntur Wasi, como los estudios de ingeniería.

“Hay un costo que reparar, evidentemente, gratis nadie se divorcia, y esto aquí pasa por tener una claridad sobre lo que se ha gastado, las inversiones que se han dado y continuar por una ruta amigable”, señaló.

INICIARAN REMOCION DE TIERRAS

Asimismo, precisó que el Gobierno avanzará con la parte inicial del proyecto, que comprende la remoción de tierras, bajo el esquema de obra pública, mediante una licitación. “La población tiene que entender que cuando el constructor va a ser el operador se va a preocupar que todo funcione, porque después (de construir el aeropuerto) lo va a operar, y evidentemente hay ventajas asociadas al proceso de construcción, es mucho más sano hacerlo a través de una concesión”, puntualizó.

“El aeropuerto se va a hacer, entendemos la urgencia, la necesidad impostergable de hacer esto en el menor plazo posible, por eso vamos a nosotros como una obra pública, con el movimiento de tierras”, afirmó.

Explicó que mientras el movimiento de tierra se realiza, que aproximadamente dura entre 18 y 24 meses, se estudiará cuál es la óptima modalidad, tanto para la construcción como para la administración del aeropuerto.

“Lo más seguro es que la operación del aeropuerto sea concesionada, como todos los aeropuertos. El Estado no es gestor de aeropuertos”, subrayó.

KUNTUR WASI NO PARTICIPARÁ

También el titular del ministerio de Transportes y Comunicaciones aseguró que el Consorcio Kuntur Wasi no participará en la continuación del proyecto de Chinchero. “Kuntur Wasi no participará en la construcción ni operación del aeropuerto internacional de Chinchero”, afirmó.

Asimismo, dijo que la realización de este proyecto se hará en el marco de una política de mejora de los aeropuertos del interior del país.

“El aeropuerto internacional de Chinchero va a ir, es una prioridad nuestra, en el marco de una serie de iniciativas que van a conformar una red de aeropuertos mejorados, tenemos una línea encargada por el Presidente (Kuczynski), para intervenir los aeropuertos de Oxapampa, Yurimaguas, Chachapoyas, Tingo María, Andahuaylas, Chimbote”, puntualizó.