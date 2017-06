Belaunde Lossio entrego a Nadine Heredia 400 mil dolares de OAS

La Comisión Especial Multipartidaria que investiga los casos de corrupción de empresas brasileñas en el Perú, bajo la presidencia de la congresista Rosa María Bartra Barriga, tomó ayer en la mañana las declaraciones de los exfuncionarios Jorge Cuba Hidalgo e Iván Luyo Barrientos, involucrados en caso del Metro de Lima así como de Martín Belaunde Lossio, sobre presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Ollanta Humala.

La Comisión realizó una sesión extraordinaria en el penal de Ancón I, ex Piedras Gordas, desde las 9:00 a.m. con la participación de los congresistas Carlos Castro (FA), Gino Costa Santolalla (PPK), Marisol Espinoza Cruz (APP) y Karina Beteta Rubín (FP).

En sesión reservada fueron interrogados, en primer lugar, Edwin Luyo Barrientos en su condición de testigo de la fase indagatoria de la mencionada comisión investigadora, como ex miembro del Comité Especial del Tren de Lima, Tramo II.

Luego, prestó sus declaraciones Jorge Cuba Hidalgo que al igual que Luyo tiene condición de testigo en la etapa indagatoria de la comisión. Cuba fue viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y tuvo directa participación en las obras del Tren eléctrico, tramos I y II. Ambos detenidos se negaron a brindar declaraciones y solamente señalaron su derecho a guardar silencio

MARTIN BELAUNDE LOSSIO

Minutos después de las 11 de la mañana hizo su ingreso a la sala de sesiones el empresario Martín Belaúnde Lossio quien lleva 28 meses en prisión preventiva. Llegó acompañado de sus abogados Leo Rodríguez y Luis de la Cruz.

Cabe precisar que Belaúnde Lossio, mantuvo relaciones de carácter político con el entonces candidato Ollanta Humala Tasso en la campaña presidencial 2006 mientras era jefe de prensa de la campaña presidencial. Durante ese tiempo también mantuvo contacto con Nadine Heredia, fundadora del Partido Nacionalista.

El interrogatorio a Belaúnde Lossio tuvo como propósito que conocer sus relaciones con el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, en su condición de asesor de la campaña presidencial 2016-2011. Belaúnde habría sido intermediario de las donaciones a la campaña electoral por parte de la empresa Odebrecht con el propósito de un expreso direccionamiento de la concesión del Gasoducto Sur Peruano.

Los integrantes de la Comisión interrogaron al detenido sobre la supuesta donación de los tres millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht a la campaña presidencial 2011 del entonces candidato Ollanta Humala Tasso

.

También buscó corroborar que, como consecuencia de la donación que financió la campaña presidencial hubo direccionamiento en el otorgamiento de la concesión al consorcio denominado “Gasoducto Sur Peruano” integrado por la empresa Odebrecht.

El ex asesor de Ollanta Humala se reafirmó ante la Comisión Lava Jato del Congreso en la declaración que dio ante la fiscalía, en el sentido, de que le entregó 400 mil dólares americanos a la exprimera dama Nadine Heredia por encargo de la constructora brasileña OAS, la empresa que posteriormente se hizo cargo de la construcción del hospital Antonio Lorena del Cusco.

La congresista Karina Beteta calificó de “importante y productiva” la diligencia. “El señor Belaunde Lossio ha reafirmado que la señora Nadine Heredia era la que actuaba a favor de la firma brasileña para presionar o favorecer con algunas licitaciones a esta empresa”, manifestó.

Beteta precisó que, de acuerdo a Belaunde Lossio, OAS también hizo llegar dinero a Heredia Alarcón por medio de contratos ficticios a nombre de su amiga, Rocío Calderón. “Los que manejaban el dinero que llegaba de Brasil eran Ilan y Nadine Heredia”, subrayó.

Por su parte, el congresista del Frente Amplio Jorge Castro indicó que Belaunde Lossio no pudo confirmar si el dinero que OAS habría aportado al Partido Nacionalista, se gastó para la campaña del Ollanta Humala en el 2011 o si fue utilizado para temas personales del ex presidente y ex primera dama.